O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla
O dronă a fost găsită joi pe plaja din zona localităţii Tuzla.
Garda de Coastă care s-a deplasat la faţa locului a transmis că aparatul de zbor fără pilot nu are inscripţii vizibile, iar cercetarea în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.
Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel venit la numărul unic de urgenţă 112.
Fragmente dintr-o altă dronă au fost descoperite şi luni seara pe plaja din Mamaia.
Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că, în săptămâna anterioară, în poligonul Capu Midia, a avut loc un exerciţiu cu trageri de luptă asupra unor "ţinte aeriene de unică folosinţă", iar toate ţintele de tip dronă, fără încărcătură, au fost doborâte deasupra mării.
