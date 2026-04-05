Pilotul american dispărut în Iran, recuperat de armata SUA

Pilotul american dat dispărut în sud-vestul Iranului, după doborârea unui avion de vânătoare F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, a fost salvat de forțele americane, conform anunțului făcut de președintele Donald Trump într-o postare publicată duminică dimineața pe platforma Truth Social.

„L-AM GĂSIT! Dragi concetăţeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârşit una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria ţării noastre, pentru unul dintre incredibilii noştri ofiţeri din echipaj, care se întâmplă să fie şi un colonel foarte respectat şi despre care sunt încântat să vă anunţ că este acum TEAFĂR şi NEVĂTĂMAT!”, a scris Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că militarul „a suferit răni, dar se va face bine”.

„Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munţii perfizi ai Iranului, fiind vânat de duşmanii noştri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră, dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul apărării, şeful Statului Major Interarme şi colegii săi de luptă îi monitorizau poziţia 24 de ore pe zi şi planificau cu sârguinţă operaţiunea de salvare. La indicaţia mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera.

El a suferit răni, dar va fi bine. Această operaţiune miraculoasă de căutare şi salvare vine în completarea unei operaţiuni de salvare reuşite a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operaţiune de salvare. Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloţi americani au fost salvaţi, separat, adânc în teritoriul inamic. NU VOM LĂSA NICIODATĂ ÎN URMĂ UN COMBATANT AMERICAN!

Faptul că am reuşit să ducem la bun sfârşit ambele operaţiuni, fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit, dovedeşte încă o dată că am obţinut o dominaţie şi o superioritate aeriană copleşitoare asupra cerului iranian. Acesta este un moment de care TOŢI americanii, republicani, democraţi şi toţi ceilalţi, ar trebui să fie mândri şi să se unească în jurul lui. Avem cu adevărat cea mai bună, cea mai profesionistă şi cea mai letală armată din istoria lumii. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ŞI PAŞTE FERICIT TUTUROR!”, a mai spus Donald Trump.

Pilotul se afla la bordul unui avion F-15E cu două locuri, doborât vineri în spaţiul aerian iranian. Cel de-al doilea pilot care se afla la bordul aparatului a fost salvat de armata americană.