Polițiștii au oprit o tranzacție de 40.000 de lei cu droguri: trei bărbați, arestați preventiv

Poliția din Timișoara și Cluj-Napoca a destructurat o rețea de trafic de droguri, prinzând doi bărbați în flagrant delict cu 1,3 kilograme de substanță interzisă. Trei inculpați au fost arestați preventiv.
Doi bărbați, în vârstă de 28 și 31 de ani, au fost prinși în flagrant delict duminică, 27 octombrie 2026, în localitatea Florești, județul Cluj. Aceștia încercau să vândă aproximativ 1,3 kilograme de drog de mare risc 4CMC pentru suma de 40.000 de lei.
Percheziții la cinci adrese
În aceeași zi, forțele de ordine au efectuat percheziții domiciliare la cinci locații. Au fost confiscate încă 280 de grame de 4CMC și aproximativ 70 de grame de N-Ethylnorpentedrone, alături de alte mijloace de probă.
O parte dintre substanțele interzise au fost găsite la domiciliul celui de-al treilea suspect, un bărbat de 29 de ani. La momentul descinderii, acesta se afla deja sub măsura arestului la domiciliu într-o altă cauză penală.
Rețea activă în perioada august – octombrie
Din anchetă reiese că bărbatul de 28 de ani a procurat, deținut și comercializat substanțe cristaline periculoase, precum Eutylone și a-Etilaminopentiofenona, în perioada august – octombrie 2026. Tranzacțiile au avut valori cuprinse între 2.500 și 4.200 de lei.
Anchetatorii au indisponibilizat întreaga cantitate de droguri tranzacționată de acesta în această perioadă. La locuința sa, polițiștii au mai descoperit circa 60 de grame de 4CMC pregătite pentru vânzare.
Propunere de arestare preventivă
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă a celor trei bărbați pentru o perioadă de 30 de zile.
Operațiunea a fost realizată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, cu sprijinul BCCO Cluj-Napoca, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud și al jandarmilor din IJJ Bistrița-Năsăud și Gruparea de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.
Reprezentanții organelor judiciare precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.