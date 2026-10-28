Polițiștii au oprit o tranzacție de 40.000 de lei cu droguri: trei bărbați, arestați preventiv

Publicat 28 oct. 2026, 21:04 Sursă Ziua de Vest

Poliția din Timișoara și Cluj-Napoca a destructurat o rețea de trafic de droguri, prinzând doi bărbați în flagrant delict cu 1,3 kilograme de substanță interzisă. Trei inculpați au fost arestați preventiv.

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