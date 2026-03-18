Profesor din Timișoara, trimis în judecată după ce ar fi luat mită pentru promovarea cursanților la mecanici de locomotivă
Un profesor din Timișoara a fost trimis în judecată după ce ar fi luat bani de la cursanți pentru a-i ajuta să promoveze examenul necesar obținerii calificării de mecanic de locomotivă, potrivit procurorilor.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat că a finalizat cercetările într-un dosar de luare de mită, în care este vizat un profesor al Centrului pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare - Teritorial Timișoara.
Conform anchetei, în luna septembrie 2023, acesta ar fi primit suma de 2.000 de lei de la zece cursanți, în schimbul facilitării promovării testării din cadrul programului de formare profesională. Rechizitoriul a fost trimis la Tribunalul Timiș, instanță care urmează să soluționeze cauza.
Citește și:
- 14:56 - Victorie categorică la FRF: Răzvan Burleanu obține al patrulea mandat cu 258 de voturi
- 13:27 - Papa Leon al XIV-lea cere acces universal la servicii medicale: „Un imperativ moral pentru omenire. Sănătatea nu poate fi un lux”
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
- 12:49 - Coaliția, pe un butoi de pulbere: PSD amenință cu anticipate, liberalii decid sâmbătă dacă ies de la guvernare
