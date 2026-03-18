Profesor din Timișoara, trimis în judecată după ce ar fi luat mită pentru promovarea cursanților la mecanici de locomotivă

Un profesor din Timișoara a fost trimis în judecată după ce ar fi luat bani de la cursanți pentru a-i ajuta să promoveze examenul necesar obținerii calificării de mecanic de locomotivă, potrivit procurorilor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat că a finalizat cercetările într-un dosar de luare de mită, în care este vizat un profesor al Centrului pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare - Teritorial Timișoara.

Conform anchetei, în luna septembrie 2023, acesta ar fi primit suma de 2.000 de lei de la zece cursanți, în schimbul facilitării promovării testării din cadrul programului de formare profesională. Rechizitoriul a fost trimis la Tribunalul Timiș, instanță care urmează să soluționeze cauza.