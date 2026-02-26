România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, urmează să primească o invitație oficială pentru a participa la Summitul B9+, programat pe 13 mai, la București, potrivit unor surse politice.
La reuniunea importantă din Capitală sunt așteptați și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Transmiterea invitației face parte dintr-o procedură obișnuită, realizată după consultări cu statele membre ale formatului B9. Chiar dacă șansele ca președintele american să participe personal nu sunt considerate foarte ridicate, autoritățile române își exprimă speranța că acesta va răspunde pozitiv.
În trecut, reprezentarea Statelor Unite la astfel de reuniuni s-a făcut fie prin prezență directă, fie prin intervenții online, în funcție de agenda liderului de la Washington.
În situația în care Donald Trump nu va putea ajunge la București, Statele Unite ar putea fi reprezentate de senatorul Marco Rubio, una dintre figurile importante ale administrației americane.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
