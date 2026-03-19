Românii reciclează din ce în ce mai mult

Sistemul Garanţie-Returnare din România a devenit un etalon la nivel naţional.

În mai puţin de trei ani de când funcţionează Sistemul de Garanţie-Returnare s-au colectat peste nouă miliarde de ambalaje, iar anul trecut s-a atins o rată de colectare de 83%.

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a spus la Radio România Actualităţi că RetuRO este un succes, dar a precizat că mai sunt mulţi paşi de făcut pentru atingerea obiectivelor asumate pe termen lung.

Andrei Corlan : Sistemul de Garanţie-Returnare îşi face treaba, ajută, dar nu rezolvă integral problema. Ar trebui ca principiile şi exemplul dat de Sistemul de Garanţie-Returnare să fie extins şi pe alte tipuri de deşeuri valorificabile. Anul trecut am amendat primăriile din ţară cu 25 de milioane de lei.

Am avut un record al sancţiunilor per total, dar observăm că ţintele încă sunt parcă greu de atins. Dacă avem o legislaţie stimulativă, care să ne oblige să utilizăm materiale sau produse rezultate în urma procesului de reciclare şi se vor crea pieţe de desfacere, probabil că drumul va fi un unul mai scurt.

În doar câţiva ani, Sistemul Garanţie-Returnare din România a devenit un etalon la nivel naţional şi internaţional, a spus la un summit de profil şi directorul general al RetuRO, Gemma Webb.

În opinia ei, din punct de vedere social, SGR a generat o schimbare culturală semnificativă în privinţa comportamentului responsabil faţă de reciclare şi de mediu în România.