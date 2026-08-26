Senatul decide asupra examenului de admitere la liceu: Se elimină sau nu probele separate din noua Lege a Educației?

Decizie de ultimă oră privind admiterea la liceu: Senatul discută în regim de urgență eliminarea probei separate din Legea învățământului preuniversitar. Proiectul adoptat deja de Camera Deputaților intră miercuri în dezbaterea comisiei de specialitate.
Proiectul de lege care elimină examenul separat de admitere la liceu a intrat în linie dreaptă la Senat, cameră decizională. Dezbătut în procedură de urgență, inițiativa aduce modificări majore Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, însă vine la pachet și cu o problemă de tehnică legislativă care ar putea afecta Evaluarea Națională și repartizarea computerizată.
Eliminarea concursului separat de admitere la liceu
Forma adoptată luni, 24 august, de Camera Deputaților și trimisă de urgență la Senat abrogă direct prevederile care permiteau colegiilor naționale să organizeze propriul examen pentru 50% din locuri:
Abrogarea articolelor cheie: Articolul II din proiect elimină alineatul (2) și alineatele (5)-(9) ale articolului 101 din Legea 198/2023, eliminate fiind astfel toate regulile concursului propriu.
Excepția pentru filiera vocațională: Se păstrează doar probele de aptitudini specifice, care vor fi organizate înaintea Evaluării Naționale.
Istoricul măsurii: Examenul separat fusese introdus în 2023 și trebuia să se aplice din anul 2027. Schimbarea vine după ce proiectul de metodologie lansat de Ministerul Educației a fost criticat pentru lipsa unor garanții de securitate, cum ar fi supravegherea video obligatorie sau anonimizarea lucrărilor.
Problemă legislativă: Riscuri pentru Evaluarea Națională 2027
Pe lângă abrogarea concursului separat, Camera Deputaților a votat și un amendament de prorogare a termenului din art. 248 alin. (4) până la generația care a intrat în clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.
Conform unei analize juridice publicate de avocatul Alexandru Bajdechi pe Edupedu.ro, acest detaliu creează o suprapunere problematică:
Efect nedorit: Articolul 248 alin. (4) nu vizează doar concursul separat, ci stabilește întreaga bază legală pentru Evaluarea Națională și repartizarea computerizată conform noii legi.
Impact pe metodologii: Prorogarea textului riscă să lase fără susținere juridică proiectele de metodologie pentru Evaluarea Națională 2027 și admiterea computerizată 2027, puse deja în consultare de Ministerul Educației.
Senatul trebuie să decidă în raportul de miercuri, 26 august, dacă va adopta proiectul în forma venită de la Deputați sau dacă va aduce corecții textului pentru a separa abrogarea concursului de regulile generale ale Evaluării Naționale.