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Actualitate· 1 min citire
Tânăr de 25 de ani, mort într-un grav accident rutier, în Timiș. Mașina s-a răsturnat într-o curbă
Poliție
Publicat11 iul. 2026, 10:00
SursăRealitatea.Net
Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, după ce a pierdut controlul autoturismului pe un drum județean din Timiș, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului. Victima a fost descarcerată de pompieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
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