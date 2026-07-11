Tânăr de 25 de ani, mort într-un grav accident rutier, în Timiș. Mașina s-a răsturnat într-o curbă

Publicat 11 iul. 2026, 10:00 Sursă Realitatea.Net

Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, după ce a pierdut controlul autoturismului pe un drum județean din Timiș, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului. Victima a fost descarcerată de pompieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

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