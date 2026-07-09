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România, sub amenințarea furtunilor. Meteorolog ANM: "Urmează vijelii, iar temperaturile scad sub 30 de grade"

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 09:51
Sursărealitatea.net

Sunt în continuare avertizări de furtuni puternice în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii extreme. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul ANM, Alina Șerban.

„...toate aceste fenomene au fost determinate pe parcursul zilei de ieri (miercuri - n.r.) prin traversarea unui front atmosferic rece de la nord-vest către sud-est, aș spune. De dimineață până seară s-a întâmplat acest lucru și a determinat, prin deplasarea lui, intensificări ale vântului și fenomene de instabilitate atmosferică ce s-au tradus în averse torențiale, descărcări electrice și chiar căderi de grindină.

Însă, pe parcursul zilei de astăzi, îl vom resimți, pe de o parte, printr-o scădere a valorilor termice în partea de sud și de est a teritoriului, astfel încât nu vom mai înregistra temperaturi maxime peste 30°, la nivelul întregii țări. Astăzi, maximele se vor situa între 20–21° în partea de nord, de centru a teritoriului, până la cel mult 28–29°, doar cu totul izolat 30° în sudul Olteniei”, a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS meteorologul ANM Alina Șerban.

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