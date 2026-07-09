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Vreme extremă în România: grindină la Bihor, furtună de nisip pe litoral - VIDEO
Ploaie cu grindină în Bihor
Publicat9 iul. 2026, 07:34
Sursărealitatea.net
România, sub un val de furtuni puternice. Meteorologii au emis alerte de cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Cel mai afectat oraș a fost Bihor, acolo unde o furtună puternică a adus grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și pe litoral, o furtună de nisip i-a gonit pe turiști de pe plajă.
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