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Actualitate· 2 min citire
Avertizare de inundații în șapte județe. A fost emis Cod galben pe mai multe râuri, până joi
Avertizare hidrologică
Publicat8 iul. 2026, 12:48
Sursărealitatea.net
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție.
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