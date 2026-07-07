Coșmar în Iași! O femeie chemată la curățenie susține că a fost bătută, sechestrată și violată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 17:57

Un bărbat din județul Iași este cercetat după ce o femeie de 41 de ani l-a acuzat că a agresat-o, a lipsit-o de libertate și a abuzat-o sexual. Victima a reușit să fugă din locuință și a alertat autoritățile, iar ulterior a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru următoarele 12 luni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politiefemeiesechestru