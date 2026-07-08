Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni, pentru negocieri privind formarea guvernului - SURSE
Nicușor Dan
Publicat8 iul. 2026, 13:01
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan îI convocat pe liderii de partide la Palatul Cotroceni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea guvernului, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
Citește și
- 15:28De la Summitul NATO, Nicușor Dan anunță că România va cheltui 3,7% din PIB pentru securitate
- 15:08Trump aruncă în aer summitul NATO! „Sunt supărat pe Alianță” și anunță blocarea relațiilor comerciale cu o țară aliată
- 13:09Trump anunță reluarea războiului cu Iranul „Armistițiul s-a terminat”
- 12:57Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Au votat împotriva României! PNL, USR și UDMR au preferat disciplina de partid în locul interesului național”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News