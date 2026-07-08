Politica· 1 min citire

Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”

Mark Rutte/Profimedia

Mark Rutte/Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 10:21
Sursărealitatea.net

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la summitul Alianței desfășurat la Ankara, că recentele atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului au fost „absolut necesare”, subliniind că Washingtonul trebuie să reacționeze cu fermitate.

”Cred că era absolut necesar”, a declarat secretarul general al NATO presei în a doua zi a summitului Alianţei în Turcia.

”Cred că este absolut crucial ca Statele Unite să reacţioneze cu fermitate”, a mai spus oficialul NATO.

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