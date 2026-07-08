Summitul NATO de la Ankara: Zi crucială pentru apărarea Europei și a României
Liderii mondiali prezenți la summitul NTAO (Profimedia)
Momente cruciale pentru apărarea României și a Europei, la ultima zi a Summitului NATO de la Ankara. Liderii statelor membre ale Alianței se reunesc în acceastă dimineață în jurul aceleiași mese ca să discute despre relația cu Statele Unite, creșterea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina. Asta după ce președintele american Donald Trump a criticat lipsa sprijinului venit din partea statelor europene atunci când a fost întrebat de retragerea mai multor trupe de pe continent. Concluziile summitului vor fi trase la ora 15:00 de către Secretarul General al Alianței, Mark Rutte. Președintele Nicușor Dan partcipă la reuniune alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru
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