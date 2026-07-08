Doliu în politică. A murit unul dintre cei mai longevivi edili din Timiș

Fostul primar al comunei Dumbrăvița, Szilágyi Géza, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Acesta a condus administrația locală timp de 16 ani și a fost considerat unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș.
A murit Szilágyi Géza, fostul primar care a condus comuna timp de 16 ani
Comuna Dumbrăvița, una dintre cele mai dezvoltate localități din apropierea municipiului Timișoara, este în doliu după moartea fostului primar Szilágyi Géza. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o carieră administrativă în care a condus localitatea timp de patru mandate consecutive.
Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Primăriei Dumbrăvița, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.
Patru mandate consecutive la conducerea comunei
Szilágyi Géza a ocupat funcția de primar în perioada 1996–2012, fiind unul dintre cei mai longevivi edili ai județului Timiș.
În cei 16 ani petrecuți la conducerea administrației locale, fostul edil a coordonat numeroase proiecte de dezvoltare care au contribuit la transformarea Dumbrăviței într-una dintre cele mai prospere comune din România.
„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a domnului Szilágyi Géza, fost primar al comunei timp de 16 ani. A condus administrația locală cu responsabilitate și devotament pe parcursul a patru mandate consecutive. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Primăriei Dumbrăvița.
A contribuit la transformarea comunei într-un model de dezvoltare
Născut la 27 februarie 1948 în localitatea Diosig, județul Bihor, Szilágyi Géza s-a stabilit la începutul anilor '70 în Dumbrăvița, unde s-a implicat activ în viața comunității.
De-a lungul anilor, acesta a reprezentat interesele comunității maghiare atât la nivel local, cât și în cadrul unor proiecte și colaborări internaționale.
În perioada în care s-a aflat la conducerea comunei au fost realizate investiții importante în infrastructură, administrație și educație, proiecte care au contribuit la dezvoltarea accelerată a localității.
Reacția UDMR după dispariția fostului edil
Moartea fostului primar a fost deplânsă și de reprezentanții UDMR, formațiunea politică din care acesta a făcut parte.
Aceștia au subliniat că Szilágyi Géza a considerat activitatea în slujba comunității o misiune personală și că implicarea sa a avut un rol decisiv în modernizarea Dumbrăviței.
Potrivit reprezentanților formațiunii, în timpul mandatelor sale au fost construite noi unități de învățământ, sediul administrației locale a fost extins, iar infrastructura comunei a cunoscut o dezvoltare accelerată.
Tot în acea perioadă, Dumbrăvița a devenit una dintre cele mai prospere comune din România, fiind apreciată pentru ritmul rapid al investițiilor și al dezvoltării urbanistice.