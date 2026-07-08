Politica· 2 min citire

Doliu în politică. A murit unul dintre cei mai longevivi edili din Timiș

A murit Szilágyi Géza

A murit Szilágyi Géza

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 8 iul. 2026, 07:51

Fostul primar al comunei Dumbrăvița, Szilágyi Géza, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Acesta a condus administrația locală timp de 16 ani și a fost considerat unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș.

A murit Szilágyi Géza, fostul primar care a condus comuna timp de 16 ani

Comuna Dumbrăvița, una dintre cele mai dezvoltate localități din apropierea municipiului Timișoara, este în doliu după moartea fostului primar Szilágyi Géza. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o carieră administrativă în care a condus localitatea timp de patru mandate consecutive.

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Primăriei Dumbrăvița, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.

Patru mandate consecutive la conducerea comunei

Szilágyi Géza a ocupat funcția de primar în perioada 1996–2012, fiind unul dintre cei mai longevivi edili ai județului Timiș.

În cei 16 ani petrecuți la conducerea administrației locale, fostul edil a coordonat numeroase proiecte de dezvoltare care au contribuit la transformarea Dumbrăviței într-una dintre cele mai prospere comune din România.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a domnului Szilágyi Géza, fost primar al comunei timp de 16 ani. A condus administrația locală cu responsabilitate și devotament pe parcursul a patru mandate consecutive. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Primăriei Dumbrăvița.

A contribuit la transformarea comunei într-un model de dezvoltare

Născut la 27 februarie 1948 în localitatea Diosig, județul Bihor, Szilágyi Géza s-a stabilit la începutul anilor '70 în Dumbrăvița, unde s-a implicat activ în viața comunității.

De-a lungul anilor, acesta a reprezentat interesele comunității maghiare atât la nivel local, cât și în cadrul unor proiecte și colaborări internaționale.

În perioada în care s-a aflat la conducerea comunei au fost realizate investiții importante în infrastructură, administrație și educație, proiecte care au contribuit la dezvoltarea accelerată a localității.

Reacția UDMR după dispariția fostului edil

Moartea fostului primar a fost deplânsă și de reprezentanții UDMR, formațiunea politică din care acesta a făcut parte.

Aceștia au subliniat că Szilágyi Géza a considerat activitatea în slujba comunității o misiune personală și că implicarea sa a avut un rol decisiv în modernizarea Dumbrăviței.

Potrivit reprezentanților formațiunii, în timpul mandatelor sale au fost construite noi unități de învățământ, sediul administrației locale a fost extins, iar infrastructura comunei a cunoscut o dezvoltare accelerată.

Tot în acea perioadă, Dumbrăvița a devenit una dintre cele mai prospere comune din România, fiind apreciată pentru ritmul rapid al investițiilor și al dezvoltării urbanistice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

A murit Szilágyi Géza

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe