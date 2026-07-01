CM 2026. Franța, Norvegia și Mexic, în optimi

Franța s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, după ce a dispus în 16-imi de Suedia, scor 3-0.
Scorul a fost deschis în minutul 45 de Kylian Mbappe cu o acțiune individuală, care a asigurat avantajul echipei sale înainte de pauză. În repriza secundă, Bradley Barcola a majorat diferența în minutul 53, iar Mbappe a stabilit scorul final în minutul 75.
Căpitanul naționalei Franței a ajuns la 18 goluri marcate în 18 meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale, dintre care 4 în 2018, 8 în 2022 și 6 la actuala ediție din 2026. Mbappe l-a depășit pe germanul Miroslav Klose, care ocupă acum locul al treilea în clasamentul istoric al marcatorilor competiției, cu 16 goluri. Fotbalistul francez se poziționează pe locul al doilea în ierarhia golgheterilor din toate timpurile, la o singură reușită în urma argentinianului Lionel Messi, care conduce clasamentul cu 19 goluri înscrise pe parcursul a șase ediții de turneu final.
În optimi, Franţa va întâlni naţionala Paraguayului.
Norvegia a învins reprezentativa Coastei de Fildeș cu scorul de 2-1, într-un meci disputat la Dallas și a obținut calificarea în optimi.
Selecționata africană a început mai bine partida și a controlat prima jumătate de oră. Diomande a trecut pe lângă deschiderea scorului încă din minutul 8, iar zece minute mai târziu Nicolas Pepe nu a reușit să valorifice o pasă excelentă primită de la același Diomande. Nordicii au deschis însă scorul înainte de pauză, în minutul 39, prin Antonio Nusa, care a finalizat spectaculos din interiorul careului. Partea secundă a oferit mai mult spectacol. Coasta de Fildeș a forțat egalarea, iar portarul Orjan Nyland a intervenit salvator în fața lui Nicolas Pepe în minutul 55. Totuși, în minutul 74, Amad Diallo a restabilit egalitatea, după o acțiune individuală. Norvegia a dat lovitura decisivă în minutul 86, când Haaland a primit o pasă în careu de la Berg și a înscris golul victoriei.
Succesul cu 2-1 le-a adus norvegienilor calificarea în optimile de finală, unde vor întâlni Brazilia într-o partidă programată la New York, pe MetLife Stadium. Norvegia este astfel prima reprezentativă europeană care și-a asigurat prezența în această fază a competiției.
Și Mexic și-a luat biletul pentru optimi, după ce a dispus de Ecuador, 2-0. Quinones și Raul Jimenez au marcat golurile mexicanilor.