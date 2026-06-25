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Actualitate· 2 min citire
Tragedia din Torino: BILETUL care poate dezvălui adevărul șocant din spatele crimei urmate de sinucidere
Poliție Italia/Profimedia
Publicat25 iun. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
Noi detalii ies la iveală în cazul Mihaelei Belecciu, românca de 39 de ani din Torino care și-a ucis fiica de 13 ani înainte de a se sinucide. Potrivit Corriere della Sera, femeia a lăsat un bilet pentru fiica cea mare, cerându-i să verifice telefonul ei, fapt ce deschide noi posibilități legate de clarificarea motivelor care au stat la baza acestei tragedii.
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