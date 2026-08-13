BNR a revizuit în creştere prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an

„Dar, chiar cu 0,5 puncte peste, tendinţa este de scădere şi în continuare, şi se intră în intervalul de variaţie din jurul ţintei în trimestrul 4 2027”, a transmis Mugur Isărescu.
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026.
Potrivit predicțiilor BNR, inflația va ajunge la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate joi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
„Prognoza noastră arată aşa: scădere rapidă, puternică, a inflaţiei până spre sfârşitul anului, cu fluctuaţii, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegi au introdus, faţă de prognoza anterioară, o uşoară creştere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert: canicula, seceta şi impactul asupra producţiei de electricitate şi, în general, impactul în ceea ce priveşte situaţia energiei în România. Dar, chiar cu 0,5 puncte peste, tendinţa este de scădere şi în continuare, şi se intră în intervalul de variaţie din jurul ţintei în trimestrul 4 2027.
Deci avem, în esenţă o menţinere a perspectivei de corecţie amplă în acest trimestru, reducere aproape la jumătate a ratei inflaţiei anuale, ca urmare a disipării efectelor statistice directe asociate majorării cotelor de TVA, accizelor şi preţurilor energiei electrice din anul anterior. Şi treptat, pe parcursul anului următor, intrăm în ţinta de inflaţie, scădere treptată a inflaţiei şi noi sperăm că, în lipsa unor factori care pot să schimbe această traiectorie, să ajungem în interiorul ţintei în T4-2024”, a declarat Mugur Isărescu, la conferinţa pentru prezentarea Raportului asupra inflaţiei.
El a menţionat că pentru acest an, există o creştere suplimentară a preţurilor la combustibili. Conform datelor prezentare, combustibilii au o pondere de 1,1 puncte procentuale în inflaţia finală de 6,1%.