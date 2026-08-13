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Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat

Unitatea de la Cernavodă

Unitatea de la Cernavodă

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 13:58
Sursărealitatea.net

Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârşitul lunii trecute din aceleaşi motive hidrologice.

Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat, joi dimineaţă, din cauza scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în ţară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august.

Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârşitul lunii trecute din aceleaşi motive hidrologice.

Reprezentanţii Nuclearelectrica dau asigurări că menţinerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranţă pentru populaţie, personal şi mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară.

Pentru acoperirea deficitului din reţea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creştere a producţiei eoliene, a declarat, astăzi, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

Cristian Buşoi: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1.500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați, și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva Hidroelectrica, rezerva din lacuri.

Specialiştii centralei nucleare de la Cernavodă vor decide reluarea producţiei de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru, precizează compania Nuclearelectrica. Operaţiunea se va face cu respectarea prioritară a tuturor parametrilor de siguranţă nucleară.

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