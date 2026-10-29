Cartierele din Timișoara în care sunt cele mai mici prețuri la apartamente

Publicat 29 oct. 2026, 12:24 Sursă Opinia Timișoarei

Clasamentul cartierelor din Timișoara cu cele mai mici prețuri la locuințe s-a modificat, Fabric ieșind din top pe fondul proiectului de regenerare urbană.

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