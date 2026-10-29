Cartierele din Timișoara în care sunt cele mai mici prețuri la apartamente

Clasamentul cartierelor din Timișoara cu cele mai mici prețuri la locuințe s-a modificat, Fabric ieșind din top pe fondul proiectului de regenerare urbană.
Steaua, Iosefin și Freidorf sunt în prezent zonele din Timișoara unde se pot găsi cele mai accesibile apartamente la vânzare. Conform indicelui Imobiliare.ro, prețurile medii solicitate de proprietari în aceste cartiere sunt relativ apropiate între ele.
Steaua ocupă primul loc în clasament, cu un preț mediu de 1.693 euro pe metru pătrat. Iosefin și Freidorf înregistrează valori identice, de 1.736 euro pe metru pătrat. Aceste cifre reprezintă media cerută de vânzători, dar pot varia în funcție de suprafața imobilului, anul construcției sau starea locuinței.
Fabric a ieșit din topul zonelor accesibile
În urmă cu șase luni, cartierul Fabric se număra printre zonele cu cele mai mici prețuri. În prezent, acesta a părăsit clasamentul pe fondul creșterii pretențiilor financiare ale proprietarilor.
Potrivit specialiștilor în imobiliare, proiectul de regenerare urbană derulat în Fabric a schimbat percepția asupra zonei și a contribuit la majorarea valorilor solicitate. Cumpărătorii care caută locuințe cu buget limitat trebuie să se orienteze acum către alte cartiere.
Evoluția pieței imobiliare din Timișoara
Ierarhia zonelor cu prețuri mici a suferit modificări în ultimii ani. În 2025, cele mai ieftine locuințe se găseau în Freidorf, Steaua-Fratelia și Iosefin. Un an înainte, în 2024, clasamentul era diferit, prețurile mici fiind înregistrate în Calea Șagului, Braytim și Girocului.
La polul opus se află zona Take Ionescu, unde prețurile medii solicitate depășesc 2.500 de euro pe metru pătrat util. Valori similare se întâlnesc și în imediata apropiere a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, poziționarea contribuind la menținerea unor costuri ridicate.