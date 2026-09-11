Noi poduri peste Dunăre: Bulgaria așteaptă un guvern stabil la București pentru a începe negocierile

Ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorghi Peev, a anunțat prioritățile de infrastructură, care includ și salvarea finanțărilor europene.
Ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorghi Peev, a declarat în fața comisiei parlamentare că Bulgaria intenționează să construiască alte două poduri peste Dunăre, însă negocierile cu partea română vor începe abia după formarea unui guvern stabil la București.
Peev a subliniat că deficitul major al Bulgariei este conectivitatea transportului vertical, iar statul se concentrează pe facilitățile de la granița de nord. Oficialul a adăugat că poartă discuții intense cu comisarul european pentru transporturi pe această temă.
Infrastructură, fonduri europene și siguranță
În sectorul feroviar, prioritatea ministerului este salvarea fondurilor europene și direcționarea investițiilor către proiecte axate pe siguranță și conectivitate. Un exemplu de proiect cu risc este tunelul Elin Pelin – Kosteneț, pentru care se caută soluții alături de Comisia Europeană. De asemenea, se pregătește un program strategic pe termen lung, incluzând Coridorul VIII.
Pe lângă proiectele rutiere și feroviare, ministrul a menționat un nou sistem național de control rutier, care trebuie implementat până la finalul anului 2027, și a prezentat rezultatele controalelor atracțiilor acvatice de pe litoralul Mării Negre.
Potrivit acestuia, incidentele din sezonul estival au fost cauzate de utilizarea unor baze neautorizate, iar pentru anul viitor va fi lansată o hartă actualizată a zonelor sigure.