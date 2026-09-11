UMPMV: România are nevoie de vigilență, capacitate de apărare și decizii responsabile. Securitatea națională se construiește în fiecare zi

În contextul riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al incidentelor din apropierea graniței României, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) atrage atenția că securitatea națională trebuie consolidată prin investiții în apărare, cooperare strânsă cu NATO și decizii responsabile care să mențină România un pilon de stabilitate la Marea Neagră.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) avertizează că România trebuie să își consolideze capacitatea de apărare și să mențină un echilibru strategic în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al incidentelor produse în apropierea frontierei naționale. Potrivit unui mesaj transmis de Generalul (r) Gabriel Oprea și publicat pe umpmv.eu, securitatea națională se construiește zilnic prin instituții puternice, înzestrare modernă și alianțe solide.
”Evoluțiile de securitate din proximitatea României și incidentele aeriene produse în apropierea frontierei naționale confirmă încă o dată că războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri directe pentru întregul flanc estic al NATO.
Pentru România, răspunsul trebuie să rămână ferm, profesionist și responsabil: apărarea teritoriului și a cetățenilor români, consolidarea capacității de descurajare și întărirea cooperării cu aliații NATO.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” consideră că România trebuie să accelereze măsurile concrete pentru creșterea capacității naționale de apărare, cu prioritate pentru supravegherea spațiului aerian, sistemele antiaeriene și antidronă, protecția infrastructurii critice și capacitatea de reacție rapidă.
În același timp, într-o perioadă internațională complicată, România are nevoie de echilibru strategic. Fermitatea în apărarea interesului național trebuie însoțită de responsabilitate politică și de evitarea unei retorici care poate produce escaladări inutile.
România este stat membru NATO și al Uniunii Europene și trebuie să rămână un pilon de stabilitate la Marea Neagră. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și prezența militară aliată pe teritoriul României reprezintă elemente esențiale ale securității noastre.
„Securitatea națională nu se improvizează. Se construiește în fiecare zi, prin oameni pregătiți, instituții puternice, înzestrare modernă și alianțe solide.”
UMPMV își reafirmă sprijinul pentru militarii, polițiștii, jandarmii, pompierii și toate structurile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care își îndeplinesc permanent misiunea în serviciul României.” a transmis General (r) Gabriel Oprea, Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV), Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)