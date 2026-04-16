Planuri economice date peste cap la Bruxelles. Summitul UE, umbrit de criza din Orientul Mijlociu: discuțiile despre buget, pe plan secund

Un summit care ar fi trebuit să fie despre bani și soluții economice riscă să devină, din nou, o reuniune de criză. Liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru întâlnirea de săptămâna viitoare, dar contextul tensionat din Orientul Mijlociu le schimbă complet prioritățile.

Reuniunea Consiliului European, programată pe 23–24 aprilie în Cipru, fusese gândită ca un moment-cheie pentru discuțiile despre bugetul UE pe următorii șapte ani, estimat la 1,8 trilioane de euro. În practică însă, lucrurile arată diferit. Conflictul din jurul Iranului și efectele lui asupra piețelor energetice pun presiune pe lideri, care sunt nevoiți să se concentreze pe gestionarea unei situații tot mai instabile.

Un summit despre economie, deturnat de criză

Una dintre cele mai mari îngrijorări este legată de energie. Blocarea traficului maritim în Strâmtoarea Hormuz, care durează deja de câteva săptămâni, afectează direct livrările de petrol și gaze. Această rută este esențială pentru exporturile din state precum Qatar sau Arabia Saudită, iar blocajul se simte deja în prețuri.

Liderii europeni caută soluții pentru a proteja atât consumatorii, cât și industria, în contextul unor costuri tot mai mari. În paralel, apar și temeri mai mari: riscul unei recesiuni globale, alimentate chiar de această criză.

Bugetul UE, o problemă care nu mai poate fi amânată

Chiar dacă discuțiile despre buget rămân pe agendă, ele nu mai sunt în prim-plan. Iar asta creează o problemă pe termen mediu. Negocierile trebuie avansate rapid, astfel încât noul buget să poată intra în vigoare la începutul lui 2028. Orice întârziere riscă să blocheze plăți importante și să afecteze proiecte deja planificate. Eurodeputatul Siegfried Mureșan atrage atenția că UE nu își permite să ignore complet aceste teme, chiar dacă presiunea geopolitică este uriașă.

Competitivitatea economică, lăsată pe pauză

Un alt subiect important, cum poate Europa să țină pasul cu economii precum SUA sau China, a fost, practic, împins în afara discuțiilor. Deși există deja o „foaie de parcurs” pregătită de Comisia Europeană, liderii nu mai au timp să o analizeze. Agenda este aglomerată, iar prioritățile s-au schimbat rapid. Pe scurt, sunt prea multe probleme în același timp, iar timpul nu ajunge pentru toate.

În invitația transmisă liderilor, António Costa recunoaște direct această realitate: Europa trebuie să gestioneze simultan situația geopolitică dificilă și negocierile privind bugetul. Este un echilibru complicat, mai ales într-un moment în care fiecare decizie are impact imediat.

Alte dosare sensibile rămân în așteptare

Pe lângă aceste teme, există și alte probleme importante care nu vor primi, cel mai probabil, atenția necesară. Printre ele, un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat până acum din cauza unor tensiuni politice. Situația ar putea să se deblocheze în perioada următoare, dar nu la acest summit. În paralel, schimbările politice din Ungaria adaugă un nou element de incertitudine în ecuație.