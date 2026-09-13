Economie· 1 min citire

Prețuri record la pompă. Cât vor costa carburanții de săptămâna viitoare, când expiră reducerea de 25% a accizei

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat13 sept. 2026, 15:34
Actualizat13 sept. 2026, 15:41
SursăRealitatea PLUS

Prețuri record la pompă, iar șoferii se pregătesc pentru o nouă lovitură la buzunar. Benzina se apropie de 10 lei pe litru, asta în timp ce motorina a ajuns la un nivel istoric. De marți expiră reducerea de 25% a accizei, iar odată cu eliminarea măsurilor de sprijin, motorina ar putea depăși 11 lei pe litru. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus Cristina Tănasă.

Prețurile vor crește de săptămâna viitoare, de marți mai exact. Odată ce va expira măsura de reducere a accizei cu 25%, vom vedea o creștere de 80-85 de bani pe litru.

Asta înseamnă că motorina standard va depăși pragul de 11 lei, va fi aproape 11 lei 50. În acest moment motorina standard și cea premium au același preț: 10 lei 49. Benzina premium 10 lei 54, iar cea standard 9 lei 97.

Specialiștii spun că este nevoie de intervenție imediată, de verificarea modului în care se formează prețurile, de controale reale din partea ANAF, Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului, de limitare a exporturilor, dacă situația o impune, și de supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în această perioadă.

Șoferii spun că nu mai suportă toate aceste scumpiri și că vor fi nevoiți să-și cumpere biciclete sau trotinetă, asta pentru că dacă motorina va ajunge 11 lei 50 la pompă, vor fi nevoiți, pentru un plin, să plătească în plus aproape 50 de lei.

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