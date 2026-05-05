Rusia nu profită de scumpirea petrolului: un institut apropiat Kremlinului reduce prognoza de creștere economică

Creșterea prețurilor petrolului la nivel global nu va aduce beneficiile așteptate economiei ruse în 2026, în contextul sancțiunilor occidentale și al atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Estimarea vine de la TsMAKP, un institut de analiză apropiat guvernului de la Moscova, citat de Reuters.

Potrivit noilor calcule, prognoza de creștere a PIB a fost redusă semnificativ, la un interval de doar 0,5%–0,7%, față de estimarea anterioară de 0,9%–1,3%. Revizuirea este pusă pe seama scăderii producției și exporturilor de petrol, principalul motor al economiei ruse.

Sancțiunile și atacurile anulează avantajele

Deși contextul internațional, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz, ar fi putut favoriza Rusia prin majorarea prețurilor la energie, realitatea din teren este diferită.

Exporturile sunt afectate de atacuri asupra infrastructurii, inclusiv porturi și rafinării, dar și de probleme în transportul prin conducte. Aceste dificultăți limitează capacitatea Rusiei de a valorifica prețurile mai ridicate.

Datele recente arată deja semne de încetinire economică: în primul trimestru al anului, economia rusă a înregistrat o contracție de 0,3%, prima scădere de acest tip din 2023.

În acest context, perspectivele pentru 2026 rămân modeste, în ciuda evoluțiilor favorabile de pe piața globală a petrolului.