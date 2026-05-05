Volodimir Zelenski anunță încetarea focului începând cu 6 mai: „Este timpul ca Rusia să facă același lucru”

Ucraina a anunțat că va introduce o încetare a focului începând cu data de 6 mai, în ciuda faptului că nu a primit până acum semnale oficiale din partea Rusiei privind o măsură similară.

Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că declarațiile venite din partea Moscovei au fost transmise doar pe rețelele sociale, fără un dialog concret cu Kievul.

„Până în prezent, nu a existat niciun apel oficial către Ucraina privind modalitatea încetării ostilităţilor, care este anunţată pe reţelele sociale ruseşti”, a transmis liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că decizia are la bază protejarea vieților omenești, pe care le consideră mai importante decât orice simbol sau aniversare.

„În această privinţă, anunţăm un armistiţiu care începe de la ora 00:00 în noaptea de 5-6 mai. Vom acţiona în oglindă, începând cu momentul specificat. Este timpul ca liderii ruşi să ia măsuri reale pentru a-şi încheia războiul”, a declarat acesta.

Președintele ucrainean a sugerat că Moscova trebuie să treacă de la declarații la acțiuni concrete, mai ales în contextul în care nu a existat o comunicare directă între cele două părți.

Anterior, Vladimir Putin ar fi transmis, într-o discuție cu Donald Trump, disponibilitatea Rusiei de a institui un armistițiu pe 9 mai. Ulterior, Ministerul rus al Apărării a anunțat un posibil „armistițiu festiv” pentru perioada 8–9 mai, cu ocazia celebrării victoriei din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Zelenski a precizat însă că aceste inițiative nu au fost discutate cu partea ucraineană, fiind rezultatul unor discuții între Washington și Moscova.