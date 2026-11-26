Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 nov. 2026, 09:10

Guvernul caută bani pentru pensii și salarii. Între timp, sunt incertitudini majore legate de cea de-a doua rectificare bugetară, care ar trebui finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, o rectificare care ar putea fi pusă pe pauză, potrivit surselor noastre. Executivul se reunește joi, 26 noiembrie, într-o ședință de Guvern crucială la Palatul Victoria, iar potrivit unor surse, ministrul Finanțelor ar urma să prezinte raportul privind situația reală a economiei țării, raport cerut de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

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