Ajutor pentru plata facturilor la energie în 2027. Cine ar putea beneficia de voucherul de 50 de lei
Ajutor pentru plata facturilor la energie
Ajutorul pentru plata facturilor la energie ar putea continua în 2027. Cine beneficiază de voucherul de 50 de lei și ce a anunțat Sorin Grindeanu.
Românii cu venituri reduse ar putea beneficia și în 2027 de sprijin financiar pentru plata facturilor la energia electrică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că susține continuarea programului destinat consumatorilor vulnerabili, în contextul menținerii prețurilor ridicate la energie. Rămâne însă de stabilit dacă ajutorul lunar de 50 de lei va fi păstrat la aceeași valoare sau dacă autoritățile vor decide majorarea acestuia.
Ajutorul pentru plata facturilor ar putea continua și în 2027
Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru plata energiei electrice ar putea fi prelungit și anul viitor. Subiectul a fost abordat luni, 23 noiembrie 2026, de Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Politic Național al PSD.
Întrebat dacă social-democrații vor susține menținerea ajutorului lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la electricitate, liderul PSD a transmis că este de acord cu această măsură.
Acesta a subliniat că persoanele cu venituri mici trebuie să beneficieze în continuare de protecție financiară, mai ales în condițiile în care costurile energiei rămân o preocupare importantă pentru gospodăriile din România.
Totuși, declarația reprezintă, în acest moment, o poziție de susținere politică. Continuarea efectivă a programului în 2027 va depinde de deciziile Guvernului și de identificarea fondurilor necesare.
Se majorează voucherul de energie de 50 de lei?
O altă întrebare importantă este dacă valoarea sprijinului financiar va crește începând cu anul viitor.
În prezent, consumatorii vulnerabili eligibili pot primi un voucher de energie în valoare de 50 de lei pe lună. Banii sunt destinați exclusiv achitării facturilor la energia electrică.
Sorin Grindeanu nu a confirmat însă o eventuală majorare a acestei sume. Potrivit declarațiilor sale, o decizie trebuie luată după analizarea situației din sectorul energetic și clarificarea aspectelor bugetare.
Prin urmare, nu există momentan un cuantum oficial anunțat pentru anul 2027. Ajutorul ar putea rămâne la nivelul actual, însă o eventuală modificare va trebui stabilită prin decizii guvernamentale și acte normative.
Cine poate primi ajutorul de 50 de lei pentru energie
Conform regulilor aplicabile în prezent, programul de sprijin este destinat persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse.
Categoriile eligibile sunt stabilite în funcție de veniturile nete lunare:
Persoanele singure pot beneficia de ajutor dacă au venituri nete lunare de maximum 1.940 de lei.
Familiile pot primi sprijin dacă venitul net lunar nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru.
Voucherul are o valoare de 50 de lei lunar și poate fi folosit pentru plata facturilor la energia electrică aferente unui singur loc de consum.
Schema actuală a fost instituită prin OUG nr. 35/2025 și este valabilă până la 31 decembrie 2026. Pentru ca sprijinul să fie acordat și în 2027, autoritățile trebuie să adopte cadrul legal necesar prelungirii programului.
Sorin Grindeanu cere un plan pentru reducerea prețurilor la energie
În cadrul declarațiilor sale, liderul PSD a abordat și problema costurilor energiei electrice, după ce unii furnizori au început să transmită oferte cu tarife care ajung până la 2 lei/kWh.
Sorin Grindeanu a precizat că a discutat cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, căruia i-a solicitat elaborarea unui plan privind evoluția prețurilor la energie.
Documentul ar urma să fie prezentat premierului Luca Niculescu și să includă soluții pentru reducerea presiunii costurilor asupra populației și economiei.
Potrivit liderului social-democrat, accesul la energie la prețuri suportabile trebuie să reprezinte o prioritate națională, având în vedere impactul facturilor asupra gospodăriilor și companiilor.
Ce se întâmplă cu ajutorul pentru facturi în 2027
Prelungirea voucherului de energie rămâne unul dintre subiectele care trebuie clarificate în perioada următoare, în contextul pregătirii bugetului pentru 2027.
Autoritățile trebuie să stabilească dacă actuala schemă va fi menținută, dacă valoarea de 50 de lei va fi modificată și ce resurse financiare vor fi alocate pentru susținerea consumatorilor vulnerabili.
Deocamdată, Sorin Grindeanu a confirmat doar sprijinul PSD pentru continuarea ajutorului destinat persoanelor cu venituri reduse.
Așadar, românii care beneficiază în prezent de voucherul pentru energie trebuie să aștepte anunțurile oficiale privind prelungirea programului. Până la adoptarea unor noi reglementări, schema actuală rămâne valabilă până la 31 decembrie 2026.
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