Se fac eforturi istorice pentru pacea din Ucraina! Potrivit presei internaționale, Vladimir Putin ar fi acceptat în privat ca Ucraina să primească garanții de securitate de la Statele Unite și țările europene la finalul războiului. Acestea ar urma să fie stabilite după modelul Articolului 5 din Tratatul NATO. Vine cu toate detaliile, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru.
Potrivit Washington Post, Vladimir Putin ar fi acceptat în privat ca Ucraina să primească după război garanții de securitate de la Statele Unite și Europa, după modelul articolului 5 din Tratatul NATO, clauza care spune că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor.
Dacă se confirmă, ar fi una dintre cele mai importante concesii obținute de echipa de negociere a președintelui Trump, potrivit jurnalistei Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă. Dar concesia are un preț: Moscova vrea relaxarea sancțiunilor și niciun soldat american sau european pe teritoriul ucrainean. Americanii răspund cu o formulă pe care o numesc simetrie: dacă Rusia atacă din nou forțele NATO, toate sancțiunile se reactivează.
Și aici apare problema: Moscova cere exact lucrul pe care Kievul nu-l poate accepta: zero trupe occidentale pe teren. Pentru ucraineni o garanție fără soldați rămâne doar o promisiune, așa cum au mai primit în 1994 prin Memorandumul de la Budapesta. Mai este un semnal de urmărit în public: diplomația rusă spune în continuare că orice formă de extindere a Ucrainei la NATO este inacceptabilă.
Cu atât mai puțin cât timp Putin cere Donbasul iar Kievul refuză. Pentru România miza este destul de directă: articolul 5 este scutul nostru, iar felul în care se scrie o copie a lui pentru vecinul nostru spune ceva și despre cât de solid rămâne originalul