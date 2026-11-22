ANM a emis duminică, 22 noiembrie, avertizări meteorologice pentru viscol puternic, ninsori însemnate cantitativ și vânt cu rafale de până la 120 km/h, valabile până marți.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteo care vor fi în vigoare până marți, 24 noiembrie, în mai multe zone ale țării. Potrivit informării oficiale, precipitațiile vor afecta cea mai mare parte a teritoriului, cu cantități de 10-15 litri pe metru pătrat local și până la 20-40 litri pe metru pătrat pe arii restrânse în vest și la munte.
În zonele montane și în nordul Moldovei, precipitațiile vor predomina sub formă de ninsori. În Maramureș, Transilvania și zonele deluroase, ploiurile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare până luni după-amiază. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 de centimetri la munte și izolat la 2-6 centimetri în zonele deluroase din centrul și nordul țării.
Vânt cu rafale de până la 120 km/h în Carpați
Cel mai sever episod este prognozat pentru ziua de luni, când vor fi active simultan trei coduri de avertizare: două galbene și unul portocaliu. Codul portocaliu vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vântul va sufla cu rafale de 100-120 km/h.
Un cod galben este emis pentru Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, unde se vor depune straturi de zăpadă de 5-10 centimetri, iar vântul va atinge viteze de 60-90 km/h. Un alt cod galben, specific vântului, acoperă vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea, cu rafale de 50-70 km/h.
În intervalul duminică până luni, mare parte a Carpaților Meridionali și sudul Banatului se vor confrunta cu ninsori însemnate cantitativ, viscol și precipitații abundente. La munte se vor acumula 10-25 litri pe metru pătrat, cu depuneri de zăpadă de 10-15 centimetri (izolat 25 cm), iar vântul va sufla cu 70-100 km/h. În sudul Banatului se vor strânge 25-30 litri pe metru pătrat, izolat până la 40 litri.
Temperaturi în scădere accentuată
În noaptea de duminică spre luni va ploua slab, cu acumulări de 2-4 litri pe metru pătrat, iar temperatura minimă se va situa între 4 și 6 grade Celsius. Luni, temperatura maximă se va încadra între 12 și 14 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la 1-2 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi de 5-10 litri pe metru pătrat și izolat până la 15 litri.
Marți, temperatura maximă nu va depăși 7-8 grade Celsius. Vântul va continua să prezinte intensificări temporare, cu rafale de 40-50 km/h, pe un cer variabil.