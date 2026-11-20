Vântul puternic a provocat distrugeri în România! Școli închise, drumuri blocate și locuințe fără curent
Vânt puternic în România
Vijeliile au afectat 24 de județe și București. Peste 3.800 de consumatori din Vrancea au rămas fără curent, iar copacii căzuți au blocat drumuri.
Vremea extremă a făcut ravagii în mai multe regiuni din România. Rafalele puternice de vânt au doborât copaci, au avariat acoperișuri și autoturisme și au lăsat mii de gospodării fără energie electrică. Județul Vrancea s-a numărat printre cele mai afectate zone, unde autoritățile au decis inclusiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică în școli. Probleme au fost raportate în 24 de județe și în București.
Vijeliile care au lovit România în noaptea de joi spre vineri, 20 noiembrie 2026, au provocat numeroase pagube materiale. Pompierii au intervenit în zeci de localități pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea drumurilor și îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișuri.
Una dintre cele mai dificile situații a fost înregistrată în județul Vrancea, unde mii de consumatori au rămas fără electricitate, iar autoritățile au luat măsuri pentru protejarea populației.
Peste 3.800 de consumatori din Vrancea au rămas fără curent electric
Județul Vrancea a fost puternic afectat de rafalele de vânt. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, vineri dimineață, la ora 09:00, alimentarea cu energie electrică era întreruptă în 16 localități din comunele Jitia, Vintileasca, Soveja, Vidra, Jariștea și Movilița.
Numărul consumatorilor afectați a crescut rapid. Dacă primele raportări indicau aproximativ 1.750 de persoane fără electricitate, situația actualizată la ora 10:00 arăta că 3.801 de consumatori nu aveau curent.
Echipele distribuitorului de energie au fost mobilizate pentru identificarea defecțiunilor și remedierea avariilor.
Vântul a provocat pagube și în orașele Odobești și Panciu, unde mai multe elemente de construcție au fost desprinse de pe acoperișuri. Pompierii au intervenit cu autospeciale și echipamente pentru lucrul la înălțime.
În comuna Soveja, un copac s-a prăbușit peste o linie de medie tensiune. Autoritățile locale au făcut apel la populație să nu se apropie de arborele căzut și de cablurile electrice, din cauza pericolului de electrocutare.
Școlile din Vrancea au suspendat cursurile cu prezență fizică
Vântul puternic și avertizarea de cod roșu au determinat autoritățile din Vrancea să ia măsuri speciale pentru siguranța elevilor.
În urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a decis suspendarea temporară a cursurilor desfășurate cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județ, până vineri, la ora 12:00.
Decizia a fost luată pentru a reduce riscurile în timpul deplasărilor către școli și pentru a proteja elevii și cadrele didactice de efectele vijeliilor.
Autoritățile au dispus, de asemenea, mobilizarea echipajelor de intervenție și monitorizarea situației persoanelor vulnerabile.
24 de județe și București, afectate de vijelii. Zeci de copaci au fost doborâți
Efectele fenomenelor meteorologice s-au resimțit în numeroase zone ale țării.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, au fost raportate intervenții în 81 de localități din 24 de județe și în municipiul București.
Bilanțul intervențiilor arată amploarea pagubelor provocate de vânt:
88 de copaci au fost doborâți de rafalele puternice;
6 stâlpi de electricitate s-au prăbușit;
11 clădiri au avut acoperișurile avariate;
5 autoturisme au fost afectate de căderea arborilor sau a altor elemente;
Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 3 curți și dintr-un beci.
Intervențiile echipajelor de salvare au continuat și în cursul dimineții de vineri, în mai multe județe.
Drumuri blocate de copacii căzuți. Probleme în Harghita, Sibiu și alte județe
Vijeliile au afectat și circulația rutieră. În județul Harghita, traficul pe DN 12A și DN 13B a fost îngreunat temporar după ce mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil.
Echipele de intervenție au acționat pentru eliberarea drumurilor și îndepărtarea obstacolelor care puneau în pericol participanții la trafic.
Potrivit informațiilor raportate de autorități, intervenții pentru degajarea carosabilului au fost necesare și în județele Caraș-Severin, Neamț, Sibiu și Tulcea.
Până la momentul raportării, autoritățile nu înregistraseră victime sau persoane rănite în urma fenomenelor meteorologice. De asemenea, nu existau persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi soluționate din cauza condițiilor meteo.
Cod roșu de vânt în Vrancea și la munte. Ce avertizări au emis meteorologii
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pentru mai multe regiuni ale țării.
În noaptea de joi spre vineri, codul roșu a vizat județul Vrancea și zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri. Rafalele au depășit 90 km/h în județul Vrancea, iar la munte au fost prognozate viteze de 120–140 km/h.
Codul portocaliu a vizat Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și zonele montane. În aceste regiuni, rafalele au ajuns la 70–90 km/h, iar la munte au putut atinge 100–130 km/h.
Pentru alte regiuni ale țării, inclusiv Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, meteorologii au emis avertizări de cod galben.
Vineri, 20 noiembrie, avertizările au continuat să vizeze numeroase regiuni, cu intensificări ale vântului și rafale puternice în zonele montane.
Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în apropierea copacilor și a stâlpilor de electricitate, să nu atingă cablurile căzute și să urmărească mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT.
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