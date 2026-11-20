Publicat 20 nov. 2026, 14:53 Actualizat 20 nov. 2026, 14:55 Sursă realitatea.net

INHGA a emis Cod galben de inundații în șase județe. Sunt posibile viituri rapide și creșteri ale nivelului râurilor până sâmbătă la prânz.

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