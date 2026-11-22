Un pompier de 28 de ani din Timiș a lovit un polițist în timp ce fugea de un control rutier. Testarea a indicat alcool și posibile substanțe interzise.
Un pompier în vârstă de 28 de ani, angajat al ISU Timiș, a provocat un incident grav după ce a refuzat să oprească la un control rutier și a lovit cu mașina un polițist. Bărbatul a fost prins după ce și-a abandonat autoturismul într-o altă localitate. Testarea a indicat consum de alcool și posibila prezență a unor substanțe interzise.
Incidentul s-a produs în județul Timiș, în timpul unui control obișnuit desfășurat de polițiștii rutieri. Oamenii legii i-au făcut semn unui șofer în vârstă de 28 de ani să tragă pe dreapta pentru verificări.
În momentul în care agentul i-a solicitat documentele, conducătorul auto a refuzat să se legitimeze și a încercat să scape de control.
A accelerat și a lovit un polițist care se afla în fața mașinii
Potrivit informațiilor prezentate de TVR, unul dintre polițiști s-a deplasat în fața autoturismului pentru a verifica numerele de înmatriculare, după ce șoferul a refuzat să prezinte actele.
În acel moment, bărbatul a pornit mașina și l-a lovit pe agent, după care și-a continuat deplasarea.
Polițiștii au pornit în căutarea conducătorului auto, care a fost identificat la scurt timp după ce și-a abandonat autoturismul într-o altă localitate.
Ce alcoolemie avea pompierul prins la volan
În urma testării efectuate de polițiști, aparatul a indicat o valoare de 0,333 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit informațiilor comunicate de IPJ Timiș.
De asemenea, testarea a indicat posibila prezență a unor substanțe interzise. Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii consumului de alcool și substanțe psihoactive.
După incident, tânărul a fost reținut de polițiștii rutieri. Acesta este cercetat penal pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.
Care este starea polițistului lovit de mașină
Agentul implicat în incident a fost transportat la spital pentru investigații medicale.
În urma evaluării, medicii au stabilit că polițistul nu avea nevoie de internare.
Reacția ISU Timiș după incidentul în care a fost implicat pompierul
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au transmis că instituția se delimitează de orice comportament care încalcă legea, normele de conduită profesională și regulamentele militare.
Incidentul este cercetat de autoritățile competente, urmând ca rezultatele analizelor biologice să clarifice dacă șoferul consumase și substanțe psihoactive.
Cazul readuce în atenție pericolele conducerii sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar și riscurile la care sunt expuși polițiștii în timpul controalelor rutiere.