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Economie· 1 min citire
Trenurile revin pe ruta Lugoj – Timișoara Est după trei luni de modernizare
FOTO: Arhivă
54 de kilometri de cale ferată redeschiși. Viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători
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