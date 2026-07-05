Anca Alexandrescu: „Lozincile nu vor ține de foame oamenilor și nu vor rezolva problemele României”
Anca Alexandrescu
Fix astea sunt principiile pentru care lupt aici, la Culisele Statului Paralel, de șapte ani. Și pentru care am luptat și înainte să fiu aici, public, la pupitru. Și nu voi abdica de la ele, indiferent despre cine este vorba. După anularea alegerilor am luptat pentru acest lucru și am apărat pe toți cei care au fost pedepsiți, jigniți, linșați, doar pentru că au avut o altă părere și pentru că au votat cu altcineva.
Eu nu voi mai comenta absolut nimic. N-aveți decât să înjurați în continuare, n-aveți decât să vă dezabonați, n-aveți decât să nu vă uitați. Deși am văzut că în continuare sunt decupaje din emisiunea mea, și anumiți influenceri își fac like-urile și bănuții pe ceea ce se discută în această emisiune. Atâta vreau să mai spun despre ce s-a întâmplat.
Un bun creștin iartă și merge mai departe. Cred că asta este singurul lucru care mai poate fi spus astăzi. Nu, n-au rămas aici la Realitatea doar suveraniștii vopsiți. Vor veni zilele în care vă veți convinge că nimeni n-a dorit să facă cuiva rău și nici să dezbine.
Mă bucur din suflet că sunteți uniți. Să vedem cât o să țină. Eu nu o să bag bățul prin gard, pentru că aș putea să spun foarte multe lucruri, mai ales că am văzut niște declarații contradictorii în ultimele două zile, dar n-am să fac lucrul acesta. Mi-aș dori să rămâneți uniți și da, AUR-ul să ajungă la guvernare.
Din păcate, cred însă că șansele în acest moment sunt mici, foarte mici. Nu imposibile, dar mici. Știu ce s-a întâmplat și la ședința AUR de la Teleorman. Mă bucur foarte tare, am văzut interviul lui George Simion de vineri, mă bucur foarte tare că a spus același lucru pe care l-am spus și eu, că AUR-ul ar trebui să aibă președinția Senatului. I se cuvine lucrul acesta, fiind al doilea partid ca mărime, după alegerile din 2024, în 1 decembrie, dar nu știu dacă se mai putea face acest lucru acum, în acest moment în care vorbim.
Ce se va întâmpla în perioada următoare, nu știu, doar intuiesc. Și probabil că evoluțiile nu că-mi vor da dreptate. Îi vor pune pe foarte mulți într-o situație și mai proastă. Mă refer la faptul că oamenii nu-și vor rezolva problemele. Nu va fi mai bine. Habar n-am cine are interesul să țină această luptă cu Anca Alexandrescu și cu Realitatea Plus. Dar cred că cei care gândesc înțeleg că, de fapt, lupta nu este cu noi, ci cu neomarxismul, globalismul, soroșismul. Aici se reduc toate lucrurile.
Cei care vor să ducă lupta mai departe, să o ducă. Nu-i nicio problemă. Noi vom merge în continuare pe această linie. Linia suveranistă, pe care o ținem dinainte de 2024, prin toate emisiunile pe care le-am făcut aici împreună cu invitații mei, care au rămas aceiași. Acum, știți cumva, mă bucur că se produce această curățenie generală.
E bine în viață să-ți faci astfel de curățenie. Fie că e vorba de televiziune, fie că e vorba de conturile de socializare, fie că e vorba de așa-ziși prieteni, nu condamn pe nimeni, nu voi judeca pe nimeni. Unii dintre ei vorbesc în continuare. Nu suntem de părți diferite. Numai că unii aleg să arunce cu piatra. Eu însă aleg să mă uit la ce se întâmplă, la ce evoluții sunt.
Să știți că eu n-am vrut să impun niciun punct de vedere lui Simion. Am spus din punctul meu de vedere că este o strategie greșită. Mai vom vedea cine a avut strategia corectă. Eu nu sunt președinte de partid, nici nu-mi doresc, nici nu voiam să iau locul cuiva, deși așa pare că toată campania asta este că cineva s-a speriat că Alexandrească la un moment dat s-ar putea să preia valul suveranist și să candideze undeva. Nu, nu.
Știu că pe unii îi doare și vreau să mă adresez celor care mi-au scris, absolut civilizat și de bun simț, că îi doare trădarea. Va veni ziua când veți constata că n-am trădat pe absolut nimeni. O să arăt în continuare ceea ce cred eu, ceea ce aflu și ceea ce înțeleg că se întâmplă.
Când a plecat Nicușor Dan la summit-ul pentru pace, mi-aduc aminte că i-am scris atunci, după ce am văzut întâlnirile de pe holuri, bineînțeles, despre modul cum i s-a adresat Donald Trump, chiar făcându-l prim-ministru, era foarte clar că echipa lui băgase câteva cuvinte pozitive la adresa lui Nicușor Dan. Era foarte clar că se lucrează la o spălare a cadavrelor care au anulat alegerile. Și stați, știți că lucrurile au avansat.
I-am spus atunci lui George Simion, după ce am văzut și întâlnirile cu Zampolli, după fotografiile de la restaurant cu Zampolli și ambrasadoarea Americii în Grecia și cu toți cei care apăreau, cu laudele lui Zampolli la adresa lui Nicușor, dar i-am spus atunci: „George, ai grijă că vor încerca să blocheze accesul AUR în America și vor încerca să se spele ei, având guvernarea și puterea în mână, putând să oferă contracte și facilități economice, dând AUR-ul la o parte”.
Să știți că au avansat în acest sens. Vă aduceți aminte că am arătat inclusiv vizitele dese ale lui Predoiu în America. Mesajele pe care Predoiu le-a dat și pe care în continuare le dă. Pentru că în acest weekend, odată cu aniversarea celor 250 de ani, Predoiu a mai făcut o postare și am văzut că domnul Nicușor Dan s-a dus la un eveniment la Snagov, organizat de ăia despre care vă spuneam că sunt în gașca lui Coldea. Și l-am văzut acolo și pe Matei Păun, și l-am văzut acolo și pe ambasadorul Zuckerman.
Toți cei care vă aduceți aminte au ieșit în stradă să-i susțină pe pro-europeni. Toți ăia pe care eu i-am arătat că fac afaceri în România și au interese. Din păcate, lucrurile au avansat. Va apărea în perioada următoare o nouă mișcare, un nou trend liberal-conservator care va acapara relația cu Statele Unite. Evident că administrația Trump are cu totul și cu totul alte probleme decât ce se întâmplă în România. O să vedeți că am scos în seara asta și ce a spus H.D. Hartman la Alin Stanciu și la Erich Mocanu în legătură cu „timiditatea” a Americii vis-a-vis de România.
Se vor întâmpla lucruri și nu va fi bine. Mi-aș dori din tot sufletul ca eu să fi fost cea care s-a înșelat. Eu să fi fost cea care a greșit. Dar nu va fi așa. Nu știu dacă George Simion, probabil dându-i astăzi ultimatum lui Nicușor Dan pentru nominalizarea unui prim-ministru, probabil mâine va porni demersurile de suspendare.
Însă, de unde să ia cele 155 de semnături și cele 233 de voturi? Mulți s-au grăbit și au spus că o să semneze PNL și USR. Și UDMR. Nu cred. Și o să vă spun de ce. Pentru că PNL, USR, UDMR au stăpânii la Bruxelles. Bruxelles este ultimul care își dorește ca un partid suveranist să câștige oriunde, nu numai în România. Și atunci, evident, că nu vor semna un asemenea demers. Este la mintea cocoșului.
Sigur că vor încerca, cum am spus, să-i facă un partid așa-zis „suveranist” lui Nicușor Dan. După cum ați văzut, și Victor Ponta a anunțat că își face un nou partid. Și va face probabil același joc pe care l-a făcut și la alegerile prezidențiale. În favoarea cui? În favoarea puterii. V-am spus că mă tem că va urma o perioadă în care se va dori fărâmițarea mișcării suveraniste.
Mi-aș dori să fie alegeri anticipate mâine pentru ca AUR să valorifice valul pe care este acum. Dar nu vor fi. Din păcate, nu vor fi. Mulți speră că în 2028 AUR-ul va lua 50%. Să dea Domnul să fie așa.
Credeți-mă că luptele sunt uriașe pentru a se sparge valul suveranist în așa fel încât tot ăștia care au anulat alegerile și au făcut rău României să apară cu o nouă mișcare n-o să-i zică suveranistă care să fie mișcarea echilibrată, aia care duce România către America, altceva decât oferă Bruxelles-ul acum și alte direcții decât cele pe care le dau cei de la Bruxelles.
Evident că sunt false, dar eu cred că vor reuși. De asta am și spus că toată avalanja asta de ură revărsată asupra mea nu contează, eu sunt nimeni. Și asupra Realității care a fost alături de voi, nu mai reiau cu ameni și cu alte lucruri, nu va face altceva decât să pună o etichetă nemeritată asupra AUR și asupra suveraniștilor.
Să știți că oamenii s-au speriat când au văzut lucrul acesta. Și s-au întrebat, păi ce facem? Nu ne luptăm pentru libertatea de expresie și pentru libertatea de a avea altă opinie decât narrativul oficial, sigur că avem dreptul fiecare dintre noi la opinie. Pentru asta m-am luptat și știți foarte clar că și în pandemie am vorbit despre lucrurile acestea.
Suntem pe un drum rău. Țara, la asta mă refer. Și spun în continuare același lucru. Lozincile nu vor ține de foame oamenilor și nu vor rezolva problemele României. Este o perioadă extrem de delicată. Diplomația și experiența politică vor conta fantastic de mult în modul cum se vor așeza lucrurile în România. Cei care vor ști să se așeze pe direcția corectă vor câștiga și nu neapărat vor fi cei buni.
O să discutăm în această seară și din nou despre cazul de la Holod, Bihor. Știți voi, întotdeauna în orice poveste adevărul este la mijloc. Cel puțin așa am constatat în viața asta. Statul a eșuat fără îndoială în privința oamenilor care nu au pe nimeni, oamenilor fără adăpost, oamenilor cu dizabilități, oamenilor neajutorați, abandonați, nu e niciun dubiu.
Dar faptul că astăzi useriști de vază, influenceri ai pro-occidentalilor, foști pro-europeni, aplaudă și apără un om care îi iartă faptul că lasă domnule ce dacă a mai băgat și el niște bănuți din ajutoarele de înmormântare, a mai luat niște terenuri, a ajuns fiu-su viceprimar, acum care-i problema?
S-a politizat atât de mult acest subiect și îmi pare rău că au fost amestecate și biserica, cultul penticostal a fost amestecat în acest lucru. Sunt convinsă că oamenii care au donat au făcut-o cu bună credință și au vrut să ajute niște persoane care erau în nevoie. Dar mi se pare că acest subiect a mers prea departe.
Am văzut astăzi și raportul avocatului poporului în legătură cu ceea ce au constatat ei acum un an și ceva acolo. Întrebarea mea este de ce s-a spart buba abia acum? Pentru că pe zi ce trece vedem că absolut toată lumea a știut, inclusiv presă, pentru că sunt colegi de-ai doamnei Carla Tănăsie care a făcut această investigație acum un an și ceva împreună cu o doamnă de la un ONG.
De altfel cele care au fost la baza declanșării investigațiilor de la DIICOT. Deci un coleg al doamnei Carla Tănăsie, domnul Florin Negruțiu, un pro-european convins, spune că a fost de două ore acolo și îl apără pe acest om. Am văzut acum pe domnul Emanuel Ungureanu, cel care își rupe hainile de pe el și apără pacienții, la o rade a susținându-l pe acest om. Până când lucrurile nu se vor lămuri, eu mă ofer să spun că e într-un fel sau altul.
Dar voi aduce aici, în emisiune, așa cum au făcut și colegii mei în weekend, am urmărit tot weekend-ul, am urmărit și pe Claudiu și astăzi pe Saviana vorbind cu avocatul și pe Claudiu vorbind cu Pașca, pe mine nu m-au lămurit. Sunt foarte mulți care se întreabă, dom'le, dar de ce trafic de persoane? Păi nu vă supărați în momentul în care folosești niște persoane vulnerabile.
Chiar și dacă e un ajutor de înmormântare, niște bănuți, un card... Toți cei care au participat la această operațiune pot fi catalogați în acest fel. Spitale, directori de spitale, polițiști, autoritățile locale sunt la fel de vinovați ca și acest om. Nu-l cunosc, n-am nicio treabă. Dar trebuie să vedem lucrurile cu atenție. Mă deranjează maxim, maxim comunicatul administrației prezidențiale cu programul lui Nicușor Dan de la Ancara, unde apare scris negru pe alb. Prima doamna României.
De când este Mirabela Grădinaru prima doamna României? Poate că, na, aș fi zis, hai, treacă, meargă. Dar când am văzut că spune mai jos că prima doamna României va participa alături de primul domn și alți parteneri și partenere al Artor Ștef, șef de state și de guvern. Adică cum?
În alte țări sunt parteneri și parteneri și la noi e prima doamnă? Poate că e un mărunțiș. Asta ne doare. Am discutat despre lucrul ăsta de 100 de ori. Și pe vremea lui madam Iohannis, același lucru spuneam. Mare domne, instituția primei doamne. În plus de asta, doamna Mirabela cu domnul Nicușor, n-am auzit să se fi căsătorit.
E treaba lor că vor să stea în concubinaj, nu mă interesează. Dar de ce trebuie să acceptăm noi această mizerie? Mai am o întrebare. Cum e posibil ca în delegația de la Ankara, unde se vor discuta lucruri importante și invitații mei vor vorbi despre asta în această seară, să meargă același șef al statului major, domnul Gheorghiță, care este în dosar la DNA cu domnul Miruță, care el nu mai e ministru, adică mai e vreunul ministru, că România oricum nu mai este condusă, e haos. Înțelegeți că suntem la marginea prăpastiei. Am văzut convorbirea dintre Trump și Putin.
O oră și jumătate. N-a apărut public tot ce au discutat. Dar din tot ce au discutat, mie mi s-a ridicat părul în cap și m-a luat pe la stomac că îmi dau seama că România este într-o situație îngrozitoare. Gravă. Rău de tot. Încotrou apucă România. Deci, lucrurile arată rău, foarte rău. A zis Trump că țările din Europa o să fie calea din Africa, varză, praf. Oricum România a ajuns așa. Va fi și mai rău.
Cineva își dorește să păstreze, cu ghilimele, că nu pot să spun că să păstreze, acest haos, să păstreze România neguvernabilă, în timp ce unii se înfructă din banii și din resursele României. Cineva dorește să se distragă atenția de la cele mai importante lucruri. Mă ui și în Europa, în Franța. Vor să o interzică pe Marie Le Pen. Am văzut tribunalul din Paris, urmează să se pronunțe în legătură cu acest lucru.
Noi în continuare așteptăm rapoartele lui Nicușor Dan. Cine o să mai creadă vreodată, am văzut și Sever Voinescu, fost pedelist, fost susținător al lui Băsescu, zice, dom'le, nu o să-l mai creadă nimeni niciodată. Evident că nu o să mai creadă nimeni pe Nicușor Dan, poate să vină cu orice. Că nici ai lui care l-au votat nu-l mai cred. Cu drona să vină să explice, au trecut 11.000 de zile. Asta este situația în care ne aflăm.
Ultimul lucru care-i trebuie României este dezbinare și scandal. România are nevoie astăzi de echilibru, de oameni așezați, care nu aruncă în aer nici relațiile cu America. Și nu o să mă apuc acum să spun public nimic, că repet, nu vreau să bag bățul prin gard. Dar cred că are nevoie de lideri responsabili, nu de cei care au anulat alegerile, care sunt la putere de 36 de ani.
Și lucrul ăsta nu-l putem obține decât cu seriozitate. cu sinceritate față de oameni. Pentru că dacă le spuneți oamenilor adevărul și nu-i mai amăgiți cu lozinci, oamenii vor înțelege. Nu mai folosiți furia poporului, frustrarea, durerea, nemulțumirea acumulată în ani de zile. Pentru că atunci când se va trage linia, nu veți fi cu nimic mai bun decât cei pe care-i contestați. Hai să prezint invitații, că am vorbit destul.
Sunt oameni care își iubesc țara în platou ăsta, ca să fie foarte clar. Nu sunt nici suverani, nici vopsiți, nu sunt nici plătiți, nu și-au vândut sufletul nimănui. Lucrurile astea se vede sus acolo. Lucrurile astea se vede sus acolo. Lucrurile astea vor ieși la suprafață mai devreme sau mai târziu.
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