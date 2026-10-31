„Arhitectura Puterii” - Dezvăluiri explozive! Cine ar fi controlat jocurile din justiție. Se pregătește debarcarea lui Ilie Bolojan?

Elena Udrea face dezvăluiri despre presiunile din sistem și mecanismele din spatele puterii, în timp ce Ion Cristoiu analizează viitorul politic al premierului Ilie Bolojan. Cine trage sforile și ce scenarii se pregătesc în culisele politicii? Aflați duminică, de la ora 19:00, la „Arhitectura Puterii”, la Realitatea PLUS.

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