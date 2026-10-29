Politica· 2 min citire

Proiectul Legii avocaturii: se elimină obligativitatea avocatului pentru contracte

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 oct. 2026, 16:46
Sursăg4media

Proiectul de modificare a Legii avocaturii va fi depus la Senat fără prevederile care obligau avocații să redacteze anumite contracte, după ce inițiatorii au constatat rezistența din partea altor profesioniști și a mediului de afaceri.

Sectorul juridic traversează o perioadă de intensă dezbatere în legătură cu viitoarea reglementare a profesiei de avocat. Senatorul PNL Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, a confirmat că articolul II al proiectului va fi eliminat prin amendament înainte de continuarea procesului legislativ.

Modificarea vizează retragerea dispozițiilor care impuneau ca anumite contracte sub semnătură privată să fie redactate obligatoriu de avocați, o prevedere care a generat critici din partea altor profesii juridice și a mediului economic.

A fost pus în dezbatere un proiect redactat de Uniunea Națională a Barourilor și vă mărturisesc că am fost foarte surprins de unele profesii. A venit președintele (Uniunii Barourilor – n.r.) cu un proiect de lege, l-am semnat și nu am văzut atâta ‘hate’. Mă refer la profesii în principal.

Un proiect de lege, în viziunea noastră, a inițiatorilor, nu este nimic altceva decât o propunere care urmează să fie discutată în comisii, dezbătută și modificată. Eu nu am văzut vreun proiect referitor la vreo profesie care să treacă fără nicio modificare, fără 40% modificări.

Nu a existat profesie care să vină la Comisia juridică să ne solicite sprijin și să nu îl aibă. Vă mărturisesc că mă așteptam la puțin mai multă colegialitate din partea profesiilor.

Am făcut o analiză rațională cu inițiatorii și am luat decizia ca o anumită prevedere, care ridică foarte multe probleme, să o scoatem din acest proiect de lege și să o lăsăm pentru o discuție viitoare. Să mergem mai departe cu proiectul fără prevederile referitoare la modificarea Codului civil, care au născut foarte multe dezbateri.

a declarat Daniel Fenechiu, senator PNL și inițiator al propunerii, la dezbaterea organizată de Comisia juridică a Senatului Daniel Fenechiu

Senatorul a precizat că Ministerul Justiției, Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Guvernul României vor fi informate oficial despre această modificare prin înregistrarea unui amendament la Comisia juridică.

Poziția Uniunii Naționale a Barourilor

Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), a clarificat intențiile inițiatorilor, subliniind că scopul legii nu este de a reduce competențele altor profesioniști.

Clar, profesia nu vrea ca avocatul să fie obligatoriu pentru o sferă largă de acte juridice și de contracte. Clar, nu! Nu vrea, în niciun caz, să răpească din competențele aflate în aria altor profesioniști, din profesiile legal reglementate.

Și nu vrea să interzică AI-ul în orice domeniu ar vrea el să fie. Ce vrem totuși? Un aspect, și aici ținem foarte mult, este legat de activitățile noastre de redactare de acte și de consultanță juridică.

a explicat Traian Briciu, președintele UNBR Traian Briciu

Briciu a adăugat că discuțiile privind obligativitatea asistenței juridice se referă la serviciile oferite profesional, nu la interzicerea cetățenilor de a-și redacta singuri documente.

Susținerea Ministerului Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut eforturile de modernizare a legislației profesionale, considerând că tehnologia și accesul la informație necesită un cadru clar pentru profesioniști.

Tehnologia aduce cetățeanul mai aproape de un volum extraordinar de informație, inclusiv de informație juridică. Numai că se ridică probleme în ceea ce privește calitatea acesteia, acuratețea ei, onestitatea cu care este furnizată și aici, din punctul meu de vedere, rolul profesioniștilor rămâne unul foarte important.

Efortul Uniunii Naționale a Barourilor din România, efortul oricărei alte profesii juridice, în momentul de față, de a-și moderniza și de a-și consolida cadrul legislativ este, din punctul meu de vedere, unul legitim, pertinent și binevenit.

a afirmat Radu Marinescu, ministrul Justiției Radu Marinescu

Marinescu și-a exprimat convingerea că proiectul va rezulta într-o lege clară, care respectă principiile statului de drept, și a anticipat dezbateri constructive între profesiile juridice implicate în ecosistemul judiciar.

Contextul propunerii legislative

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat a fost depusă la Senat pe 14 octombrie 2026. Inițiativa este semnată de un grup de parlamentari din PNL, PSD, USR și neafiliați, cu specializarea juridică.

Pe lângă eliminarea obligației de redactare a contractelor, proiectul mai vizează extinderea atribuțiilor profesionale ale avocaților, definirea consultanței juridice și facilitarea accesului la înscrisuri pentru reprezentarea clienților. De asemenea, textul propune instituirea obligativității asistenței juridice prin avocat în procedurile de divorț în care sunt implicați copii minori.

Confederația Patronală Concordia a solicitat inițial retragerea completă a propunerii legislative, invocând costurile suplimentare pentru firme și cerând o consultare reală cu mediul de business înainte de adoptarea noilor norme.

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