AUR propune modificarea legislației offshore pentru ca resursele din Marea Neagră să creeze locuri de muncă și venituri în România

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind implementarea operațiunilor petroliere offshore și onshore de adâncime. Inițiativa urmărește creșterea numărului de locuri de muncă pentru specialiștii români din industria petrolieră, consolidarea bazei fiscale în România și încurajarea investițiilor în pregătirea viitorilor profesioniști din domeniu.
Proiectul de lege, inițiat de senatorul AUR Cristian Șipoș, împreună cu senatorul AUR Niculina Stelea și deputatul AUR Ionelia Priescu, propune introducerea unui prag dublu calibrat pe etape. Un prim prag, pragul de rezidență fiscală în România, se diferențiază pe etapele operațiunilor petroliere – 40% în explorare, 40% în dezvoltare, 50% în exploatare. Un al doilea prag, de 70%, se aplică agregat pentru rezidenții români și cetățenii statelor membre UE, SEE și Confederației Elvețiene, indiferent de etapă.
Totodată, inițiativa introduce obligații de raportare pentru companiile care desfășoară operațiuni petroliere offshore, măsuri de sprijin pentru formarea profesională și colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, precum și mecanisme care urmăresc creșterea transparenței și a conformării fiscale.
Senatorul AUR Cristian Șipoș a declarat că proiectul urmărește corectarea unor deficiențe importante din actuala legislație privind exploatările offshore.
„Astăzi am depus un proiect legislativ care corectează probleme grave referitoare la implementarea operațiunilor petroliere offshore din Marea Neagră.
Propunerea noastră legislativă prevede ca, în cadrul exploatărilor, cel puțin 70% din personal să aibă rezidența fiscală în România și să fie cetățeni ai Uniunii Europene, astfel încât taxele și contribuțiile să fie plătite în România.”, a subliniant Cristian Șipoș.
Parlamentarul AUR a subliniat că măsura are rolul de a păstra în țară forța de muncă înalt calificată și de a sprijini dezvoltarea industriei petroliere românești.
„Am venit, așadar, cu o măsură care îi ajută pe inginerii noștri, pe petroliști și pe absolvenți să lucreze în România și să nu mai fie nevoiți să plece în țările nordice, în Africa sau în Orientul Mijlociu.
Legea încurajează colaborarea companiilor cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, pentru ca țara noastră să rămână o forță în rândul specialiștilor din domeniul extracției.”, a declarat ssenatorul AUR.
De asemenea, senatorul AUR a arătat că proiectul are un impact economic important pentru România.
„Această lege poate aduce la bugetul de stat între 400 de milioane și 3 miliarde de euro în următorii 25 de ani. Pe scurt, AUR susține drepturile petroliștilor, aduce înapoi locurile de muncă pentru tinerii noștri și se asigură că banii produși în România rămân în țară.”, a precizat parlamentarul AUR.
Cristian Șipoș a evidențiat faptul că inițiativa oferă o soluție pentru creșterea veniturilor bugetare fără introducerea unor noi taxe.
„Acesta este un exemplu de proiect legislativ prin care Partidul AUR aduce bani la buget fără să crească taxele și fără să împovăreze românii. O facem determinând marile companii să își plătească în România contribuțiile și să raporteze corect structura personalului.”, a declarant senatorul AUR Cristian Șipoș.
Prin această inițiativă legislativă, AUR propune valorificarea resurselor naturale în beneficiul României, prin crearea de locuri de muncă pentru specialiștii români, consolidarea veniturilor la bugetul de stat și stimularea dezvoltării industriei energetice naționale, fără creșterea poverii fiscale asupra cetățenilor și mediului de afaceri.