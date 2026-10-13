Călin Georgescu află dacă scapă de arestul preventiv. Tribunalul București, așteptat să se pronunțe astăzi
Călin Georgescu la DIICOT (Inquam Photos/G. Călin)
Călin Georgescu află astăzi dacă Tribunalul București îi înlocuiește arestul preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Detalii despre dosar.
Călin Georgescu află marți, 13 octombrie, dacă va rămâne în arest preventiv sau dacă judecătorii vor dispune înlocuirea acestei măsuri cu una mai blândă. Tribunalul București urmează să se pronunțe asupra cererii formulate de fostul candidat la alegerile prezidențiale, după ce decizia a fost amânată în cursul zilei de luni.
Solicitarea lui Călin Georgescu vizează înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Hotărârea instanței va stabili dacă acesta va continua să fie privat de libertate în cadrul dosarului în care este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu, în fața unei decizii importante la Tribunalul București
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut judecătorilor să dispună o măsură preventivă mai puțin restrictivă decât arestul preventiv. În susținerea solicitării sale, acesta a arătat că nu reprezintă un pericol pentru desfășurarea anchetei.
Magistrații trebuie să analizeze argumentele prezentate și să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru înlocuirea măsurii preventive.
Cazul este urmărit cu atenție, în condițiile în care decizia Tribunalului București poate influența situația juridică imediată a fostului candidat la prezidențiale.
De ce a fost arestat preventiv Călin Georgescu
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Acuzațiile vizează o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase și obținerea unei finanțări de ordinul milioanelor de euro.
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost atras într-o operațiune financiară pentru care era necesară obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro.
În acest context, Călin Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen, despre care i-ar fi spus că este o persoană de încredere. Ulterior, acesta ar fi fost pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
Anchetatorii susțin că, pentru obținerea finanțării, ar fi fost solicitată plata unei garanții de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.
Ulterior, omul de afaceri ar fi transferat încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că valoarea împrumutului ar putea crește până la 15 milioane de euro. Finanțarea nu ar mai fi fost acordată, iar Răzvan Leu ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro.
Aceste informații fac parte din acuzațiile prezentate în dosar și nu reprezintă, prin ele însele, o constatare definitivă a vinovăției.
Ce măsuri preventive ar putea primi Călin Georgescu
În cererea depusă la Tribunalul București, Călin Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.
Arestul la domiciliu presupune respectarea unor obligații și restricții stabilite de instanță, în timp ce controlul judiciar permite cercetarea unei persoane în libertate, cu respectarea condițiilor impuse de organele judiciare.
Judecătorii vor decide dacă măsura actuală trebuie menținută sau dacă există temeiuri legale pentru aplicarea unei alternative mai puțin restrictive.
Decizia Tribunalului București este așteptată marți, 13 octombrie 2026, și va clarifica dacă fostul candidat la prezidențiale rămâne în arest preventiv sau beneficiază de o măsură preventivă mai blândă.
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