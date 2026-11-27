O companie aeriană din Europa suspendă toate zborurile
Zboruri suspendate / Profimedia
Norse Atlantic Airways a suspendat toate zborurile din cauza problemelor financiare. Compania caută finanțare urgentă pentru a evita falimentul.
Industria aviatică europeană se confruntă cu o nouă situație dificilă. Compania aeriană low-cost Norse Atlantic Airways și-a suspendat toate zborurile, după ce problemele financiare s-au agravat, iar conducerea avertizează că operatorul ar putea solicita intrarea în faliment dacă nu obține rapid finanțare.
Decizia vine într-un moment critic pentru compania norvegiană, care se confruntă cu dificultăți de lichiditate și are nevoie de fonduri suplimentare pentru a-și putea continua activitatea. Reprezentanții operatorului au confirmat că situația financiară a devenit extrem de gravă și că sunt analizate mai multe variante pentru salvarea companiei.
Potrivit informațiilor transmise de companie, există discuții cu potențiali investitori, inclusiv în legătură cu o posibilă preluare care să includă și o soluție de finanțare. Cu toate acestea, conducerea avertizează că nu există nicio garanție că va fi identificată o variantă viabilă.
Norse Atlantic Airways a suspendat zborurile și riscă falimentul
Compania aeriană Norse Atlantic a anunțat suspendarea operațiunilor joi, 26 noiembrie, după ce, cu o zi înainte, avertizase că situația financiară este critică.
Operatorul are nevoie de finanțare pe termen scurt pentru a acoperi necesarul de lichidități și pentru a evita oprirea definitivă a activității.
Conducerea companiei a transmis că, în cazul în care nu va fi găsită urgent o soluție financiară, intenția Consiliului de Administrație este de a solicita intrarea în faliment.
Anunțul privind dificultățile financiare a avut un impact puternic asupra investitorilor. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproximativ 85%, pe fondul temerilor privind viitorul operatorului aerian.
În paralel, Norse Atlantic continuă negocierile pentru identificarea unor surse de finanțare și analizează posibilitatea unei tranzacții prin care compania ar putea fi preluată.
De ce a ajuns compania aeriană în pragul falimentului
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă Norse Atlantic este creșterea puternică a costurilor operaționale, în special a celor asociate combustibilului pentru avioane.
Presiunea financiară a determinat compania să înceapă încă din luna iulie un proces oficial de analiză a variantelor de vânzare sau fuziune cu un alt operator.
De asemenea, Norse Atlantic a purtat discuții cu alte companii aeriene privind închirierea unor aeronave Boeing 787, în încercarea de a-și reorganiza activitatea și de a reduce presiunea asupra finanțelor.
Modelul de afaceri al companiei, bazat în principal pe zboruri de lungă distanță la prețuri competitive, a fost afectat de costurile ridicate și de dificultățile întâmpinate în menținerea unei activități profitabile.
În lipsa unei injecții rapide de capital, viitorul operatorului aerian rămâne incert.
Probleme financiare pentru tot mai multe companii aeriene din Europa
Situația Norse Atlantic nu este un caz izolat. Mai mulți operatori aerieni se confruntă cu dificultăți financiare, pe fondul creșterii costurilor, al instabilității economice și al presiunilor asupra pieței transportului aerian.
Companiile de dimensiuni mai mici sunt deosebit de vulnerabile, deoarece dispun de resurse financiare limitate pentru a face față perioadelor cu venituri reduse și cheltuieli operaționale ridicate.
Nici piața aviatică din România nu este ocolită de probleme. AnimaWings și Dan Air au intrat în procedura insolvenței în 2026, confruntându-se cu dificultăți financiare care au determinat măsuri de reorganizare.
În cazul Norse Atlantic, următoarele zile sunt importante pentru stabilirea viitorului companiei. Dacă negocierile cu investitorii nu vor produce rezultatele așteptate, operatorul ar putea face următorul pas către procedura de faliment.
Deocamdată, nu există certitudini privind reluarea zborurilor, iar evoluția situației depinde în mare măsură de identificarea unei soluții de finanțare.
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