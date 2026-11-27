Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 16% în perioada ianuarie-octombrie 2026, comparativ cu anul anterior, conform datelor INS.
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat vineri datele privind activitatea din construcții, care indică o tendință descendentă a numărului de autorizații eliberate atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri nerezidențiale.
Scăderi la nivel național și regional
În intervalul 1 ianuarie - 31 octombrie 2026, s-au eliberat un total de 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Această cifră este cu 16% mai mică decât în perioada similară din 2025.
Reducerea a fost consemnată în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Cele mai mari scăderi absolute au fost înregistrate în Nord-Est (-1.325 de autorizații), Sud-Muntenia (-827) și Vest (-800). Urmate de Nord-Vest (-784), Sud-Est (-727), Centru (-503), București-Ilfov (-229) și Sud-Vest Oltenia (-140).
Evoluția din octombrie 2026
La nivelul lunii octombrie, comparativ cu octombrie 2025, numărul de autorizații pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 28,6%, iar suprafața utilă totală cu 40,7%. În termeni absoluți, diferența față de anul trecut este de -932 de autorizații.
În profil teritorial pentru luna octombrie, cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Sud-Est (-198), Nord-Est (-159) și Vest (-137). Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat cea mai mică reducere, de -29 de autorizații.
Clădiri nerezidențiale
Pentru clădirile nerezidențiale, s-a înregistrat o scădere a numărului de autorizații cu 26,5% față de perioada de referință, iar suprafața utilă totală a coborât cu 38%. Diferența anuală a suprafeței utile este de -98.132 mp.
Regiunea Centru a înregistrat cea mai mare scădere a suprafeței utile (-36.083 mp), urmată de Nord-Est (-21.318 mp) și București-Ilfov (-17.722 mp). Singura tendință de creștere a suprafeței utile la autorizațiile nerezidențiale s-a manifestat în regiunea Sud-Muntenia, cu un plus de 11.004 mp.
Variabilitatea lunară
Din octombrie față de septembrie 2026, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 4,6%, însă suprafața utilă totală a scăzut cu 27,2%, ajungând la 495.776 mp. Aproape 70% din aceste autorizații (69,9%) se referă la zona rurală.
În schimb, pentru clădirile nerezidențiale, în octombrie s-au eliberat 490 de autorizații, cu o creștere de 16,7% față de luna septembrie. Totuși, suprafața utilă totală a scăzut cu 35,2%, la 160.123 mp.