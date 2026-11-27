Publicat 27 nov. 2026, 12:43 Sursă news

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,41% la sfârșitul lunii octombrie 2026, cu o creștere de 0,19 puncte procentuale față de luna anterioară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

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