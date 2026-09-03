Politica· 1 min citire

Crin Antonescu susține alegerile anticipate dacă nu trece următorul guvern: „N-au omorât pe nimeni”

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat3 sept. 2026, 10:26
SursăRealitatea PLUS

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, rupe tăcerea. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a lansat un avertisment fără precedent: dacă următoarea nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier nu va trece, se va ajunge la alegeri anticipate.

Nicușor Dan să spună într-un fel care să fie luat în serios, nominalizarea mea este Nazare, zic eu, sau nu știu, altcineva.

Dacă nu trece, avem alegeri anticipate, nu mai putem continua așa. Alegerile anticipate n-au omorât pe nimeni, asta este situația. Nu sunt de dorit, dar dacă nu e altă situație, nu putem sta așa.

Că dacă Nazare nu trece, avem alegeri anticipate, pentru că nu putem s-o ținem așa, în continuare, luni și ani.

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