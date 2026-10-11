Elena Udrea, despre planul lui Kovesi pentru Cotroceni și rolul lui Coldea: „Când ai atâta putere, e greu să renunți”

Elena Udrea este de părere că Laura Codruța Kovesi ar putea viza fotoliul de la Cotroceni, în cazul în care Nicușor Dan va fi suspendat! De altfel, fostul ministru punctează ironic că într-o astfel de situație ar fi gata să o susțină pe Kovesi pentru președinția României. Pe de altă parte, este de părere că toată puterea fostului procuror șef al DNA venea din mâinile lui Florian Coldea, care a avut nevoie de Kovesi pentru a-și menține poziția de la vârful serviciilor.
Elena Udrea: Ea avea sprijinul SRI-ului. Fără asta nu puteai să faci nimic. Era foarte tenace. A avut un plan pe care l-a dus la bun sfârșit și și acum are un plan, cu siguranță. Și riscul, la o asemenea clasă politică și cu o asemenea lipsă de leadership, este să îi reușească planul și de data aceasta.
Și eu am zis că, dacă se întâmplă asta, o să fiu printre prima care îi face campanie pentru Codruța Kovesi. Deci, dacă se ajunge la suspendarea lui Nicușor Dan și Codruța Kovesi intră în campania pentru Președinție, eu sunt prima care îi face campanie. Adică, chiar merită.
Are și calități doamna Kovesi, dar puterea pe care a avut-o nu i-a fost dată de funcția pe care a deținut-o. Funcția i-a fost dată de președinte, dar puterea pe care a avut-o i-a fost dată de sistemul pe care l-a creat domnul Coldea și din care DNA-ul și Codruța Kovesi făceau parte, și care avea în mână libertatea tuturor. Că avea nevoie de Codruța Kövesi, cum a avut nevoie de doamna Stanciu la Înalta Curte.
Ion Cristoiu: Vrea să fie puternic?
Elena Udrea: Păi, când ești atât de puternic, este greu să renunți. A fost foarte tânăr, foarte puternic. La 35 de ani, cred, sau 34, a devenit general cu patru stele.