Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 nov. 2026, 13:13

Adrian Țuțuianu, șeful AEP, spune că acuzațiile USR și PNL la adresa instituției sunt „o manipulare sau o necunoaștere a legislației”. Într-un interviu la Realitatea PLUS, Țuțuianu a vorbit despre schimbările pregătite în organizarea AEP și despre rolul instituției la înregistrarea alianțelor politice.

Distribuie articolul