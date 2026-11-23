Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 nov. 2026, 21:45

Alertă nucleară în spațiu! Serviciile occidentale de informații avertizează că Rusia ar putea lansa un satelit dotat cu arme nucleare, provocând o nouă escaladare a tensiunilor internaționale. Cu mai multe detalii vine Ana-Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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