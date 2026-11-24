Vremea se răcește în toată țara. Cum arată prognoza meteo până pe 21 decembrie
Vremea se răcește în toată țara
ANM anunță patru săptămâni cu temperaturi sub normal în România. Află când se răcește vremea, cum evoluează precipitațiile și când se încălzește.
România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va rămâne mai rece decât normalul climatologic până în intervalul 7–14 decembrie, iar abia în a doua jumătate a lunii valorile termice vor reveni în jurul mediilor specifice sezonului.
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni este valabilă în perioada 23 noiembrie – 21 decembrie 2026. Meteorologii anunță și schimbări importante în privința precipitațiilor: după o perioadă cu cantități mai mari de ploi și ninsori în anumite regiuni, începutul lunii decembrie va aduce un deficit de precipitații în întreaga țară.
Vreme rece în toată România, până la finalul lunii noiembrie
În intervalul 23–30 noiembrie, temperaturile medii vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Răcirea va fi mai accentuată în zonele montane, unde abaterea termică negativă va fi mai pronunțată.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități peste normal în cea mai mare parte a țării. Cele mai importante excedente sunt așteptate în regiunile sud-vestice.
Astfel, finalul lunii noiembrie va fi caracterizat de vreme rece și de un regim al precipitațiilor mai bogat decât cel obișnuit în mai multe zone.
Cum va fi vremea în România de 1 Decembrie și la începutul lunii
Nici prima săptămână din decembrie nu aduce o încălzire semnificativă. Pentru perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, ANM estimează temperaturi medii mai scăzute decât cele normale la nivelul întregii țări.
Cele mai importante abateri negative sunt prognozate în regiunile sud-estice, unde vremea ar putea fi mai rece decât în restul teritoriului.
În schimb, precipitațiile vor fi mai puține. Cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale în toate regiunile, cu un deficit mai pronunțat în zonele montane.
Frigul persistă și în intervalul 7–14 decembrie
În cea de-a treia săptămână analizată, respectiv 7–14 decembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă.
Răcirea va fi resimțită mai ales în sud-estul țării, potrivit estimărilor meteorologilor.
În privința precipitațiilor, situația va fi diferită față de începutul intervalului. Regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de normal în cea mai mare parte a României.
Când se încălzește vremea: prognoza pentru 14–21 decembrie
O schimbare este estimată în săptămâna 14–21 decembrie. Potrivit ANM, temperaturile medii vor reveni în jurul valorilor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Nici precipitațiile nu vor înregistra abateri importante, cantitățile estimate urmând să fie apropiate de normal în toate regiunile.
Prin urmare, după mai multe săptămâni în care temperaturile vor fi sub mediile climatologice, finalul intervalului analizat ar putea aduce o vreme mai apropiată de cea obișnuită pentru luna decembrie.
Prognoza ANM pe patru săptămâni: principalele schimbări
Estimările meteorologice indică o perioadă mai rece decât normalul până la jumătatea lunii decembrie, urmată de revenirea temperaturilor la valori apropiate de mediile specifice sezonului.
În privința precipitațiilor, acestea vor fi mai abundente în cea mai mare parte a țării la final de noiembrie, vor deveni deficitare în prima săptămână din decembrie și se vor apropia ulterior de valorile normale.
Este important de precizat că prognoza pe patru săptămâni indică tendințele generale ale vremii și nu poate anticipa cu exactitate zilele în care vor apărea ninsori, viscol sau episoade de ger. Pentru evoluția concretă a vremii în următoarele zile, cele mai relevante rămân prognozele pe termen scurt și avertizările emise de ANM.
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News