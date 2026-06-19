Politica· 1 min citire

EXCLUSIV: Noi acțiuni la instanță depuse împotriva lui Bolojan

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 14:45
Sursărealitatea.net

Este informația momentului!

15 membri PNL au depus pe masa judecătorilor noi acțiuni împotriva desfășurării congresului din această duminică și inclusiv împotriva deciziilor abuzive ale lui Ilie Bolojan din partid. 

În doar câteva ore, Consiliul de conducere al PNL se va reuni tocmai pentru convocarea congresului. 

Vineri au fost depuse două astfel de cereri pe masa magistrașilot de la tribunal. Acțiunea este semnată de 16 membri ai Partidului Național Liberal.

Una dintre cele două cereri vizează chiar Consiliul de Conducere al Partidului Național Liberal, care se reunește la ora 17:00 pentru declanșarea Congresului Extraordinar de la finalul acestei săptămâni, unde - în urma deciziilor recente - ar urma să fie retrasă titulatura lui Adrian Veștea, care este și prim-vicepreședinte.

În scurt timp ne așteptăm la acest termen de judecată a acestei acțiuni de suspendare a efectelor din Biroul Politic Național.

De asemenea, o acțiune care îl vizează chiar pe Ilie Bolojan, o acțiune de răspundere civilă delictuală și o plată a sumei de 4 milioane de RON pentru toți reclamanții cu titlu de reparare a prejudiciului moral, cauzat de faptele ilicite constatate în adoptarea deciziilor Biroului Politic Național din această săptămână.

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