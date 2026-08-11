Gafă uriașă la Radio Caroline: moartea regelui Charles al III-lea, anunțată din greșeală în direct

Postul britanic Radio Caroline a încălcat regulile de difuzare după ce a anunțat în mod eronat că regele Charles al III-lea a murit, a decis autoritatea de reglementare media Ofcom. Incidentul s-a produs pe 19 mai, în timpul emisiunii „Barry Marsh Show”, când au fost difuzate trei mesaje preînregistrate despre presupusul deces al monarhului. Anunțurile au întrerupt transmisia realizată de la distanță de prezentatorul emisiunii. Postul a difuzat o rectificare și scuze după aproximativ 30 de minute.
Mesajele afirmau că „mass-media” a „confirmat” decesul regelui, după care postul a difuzat imnul național. Ascultătorii de pe DAB+ au auzit apoi 16 minute de tăcere, în timp ce pe frecvența AM a fost transmisă muzică de fundal. Ofcom a descris informația falsă drept o „inexactitate foarte semnificativă”, referitoare la o chestiune de „interes public foarte ridicat”. Autoritatea a stabilit că postul a încălcat Regula 5.1, privind prezentarea știrilor cu acuratețea cuvenită, și Regula 5.2, care impune corectarea rapidă a greșelilor semnificative.
Cum au ajuns mesajele în direct
Greșeala a fost provocată de un angajat care efectua lucrări de întreținere și a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate, pregătite pentru situația în care regele ar muri. Potrivit Ofcom, acesta a redat fișierele „din curiozitate”, întrerupând programul transmis de prezentator. Când și-a dat seama că mesajele au intrat în direct, angajatul a oprit redarea, „a intrat în panică și a părăsit sediul”. Inginerul postului a aflat între timp despre incident și a început să verifice problema.
Prezentatorul nu și-a dat seama imediat că emisiunea sa nu mai era difuzată, deoarece transmitea de la distanță, conform practicii obișnuite a postului. Radio Caroline a explicat că acesta ar fi putut observa întreruperea numai dacă ar fi monitorizat online semnalul transmis. Directorul postului urmărea frecvența AM, dar se afla într-o convorbire telefonică în momentul difuzării mesajelor eronate. El a observat problema abia când a auzit muzică neîntreruptă în locul programului obișnuit și l-a contactat pe inginer.
Scuzele și măsurile luate de Radio Caroline
Postul a difuzat ulterior o scurtă scuză, iar prezentatorul le-a spus ascultătorilor că informațiile anterioare fuseseră „incorecte”. Acesta a atribuit incidentul unei „probleme tehnice”. Radio Caroline a susținut că „a tratat problema cu maximă seriozitate” și că a acționat „cât mai repede posibil”. Ofcom a considerat însă că rectificarea transmisă după aproximativ 30 de minute nu a fost suficient de rapidă.
Angajatul implicat a fost mustrat, iar fișierele cu necrologurile au fost mutate de pe desktopul computerului din studio pentru a împiedica repetarea incidentului. Radio Caroline a subliniat că Ofcom a primit doar două reclamații și că postul este „condus 100% de voluntari”, fără resursele unor instituții media mai mari.
Înființat în 1964 ca post pirat offshore, Radio Caroline a transmis de pe o navă până în 1991, când aceasta a naufragiat în largul coastei comitatului Kent. Postul continuă să opereze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, iar mulți dintre prezentatorii săi transmit de la distanță.